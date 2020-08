Filmus: el reclamo soberano sobre Malvinas "es prioritario" para el gobierno

"Reino Unido ya no cuenta con el apoyo de países que históricamente apoyaron su postura", resaltó el funcionario y puso como ejemplo la negociación comercial entre la Unión Europea y el país británico.



"La intención del organismo (por la Unión Europea) es dejar a Malvinas afuera porque no la considera parte del Reino", afirmó al ser entrevistado en una videoconferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRa).



A su vez, Filmus ponderó el hecho de que el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas haya aprobado por consenso una nueva resolución que reitera al Reino Unido y a Argentina a sentarse en una mesa de negociación.



"Recibimos el apoyo de todos los países de Latinoamérica presentes en ese ámbito, que además actuaron como copatrocinadores, incluso Bolivia con cuyo gobierno por ahora tenemos relaciones en suspenso", manifestó al referirse al Gobierno autoproclamado de Jeanine Añez, que desplazó al Gobierno electo de Evo Morales, quien todavía tenía meses de mandato por delante.



Agregó que "hay que ver también que pasa con el Brexit, o con el convenio entre Mercosur y la Unión Europea, pero lo cierto es que no podemos hacer como que ese tema no existe".



El secretario de Estado anticipó que el reclamo argentino por Malvinas "será un tema permanente en la agenda del Gobierno" de Alberto Fernández e indicó que "cualquier negociación bilateral con el Reino Unido" servirá para insistir con la cuestión.



"No podemos hacer como que no pasa nada cuando hay un país que está usurpando una nuestra importante de nuestro territorio", enfatizó.

Sobre la discusión sobre la reanudación de los vuelos a las Islas Malvinas en el marco de la pandemia de coronavirus, Filmus dejó claro que la postura argentina será contraria a que esas operaciones sean llevadas a cabo por una línea de bandera, porque sería una reconocer una situación que el país no admite.



Por otra parte, valoró la sanción en ambas cámaras del Congreso -prácticamente por unanimidad- de la ley que crea el Consejo sobre Malvinas y lo coloca como una cuestión de Estado, que excede a los gobiernos de turno, como también de la iniciativa que incorpora una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, que incluirá el lanzamiento de un nuevo mapa del país.



NA