Área metropolitana: "Es necesario entenderla como un todo", dijo Donda

Respecto de la condición jurídica del área metropolitana, se trabaja en un instrumento legal que les dará entidad para el abordaje de temas les de los municipios, tales como el acceso al agua dulce y el transporte.



"Lo óptimo sería tener un organismo que pueda pensar la zona metropolitana, y tomar decisiones pensando ya como órgano, más allá del interés particular de las ciudades, sino pensar la zona metropolitana como un todo. Con esto se lograría mejores resultados y optimizarlos", indicó a Entrevistas, el intendente Donda.



De la misma manera apuntó: "Ya se está trabajando. El CFI, a través de la provincia, está financiando a una consultora, para que haga un estudio respecto de la zona metropolitana como un todo. Se está haciendo el estudio de las normativas existentes de cada uno de los lugares, para saber qué nos conviene a todos. No es sólo el tema del transporte de pasajeros sino tratar el tema en general, de movilidad urbana. Por ejemplo, el tema de transporte de carga y descarga, qué tipo de transporte podrá ingresar a las ciudades, en qué horarios. Son un montón de factores que, pensados en su totalidad, nos va a llevar a un análisis mejor y resolver mejor".



Sumó además que "hay que estudiar también el tema del tren, si bien no llega a San Benito, sí lo hace a las otras localidades". Agua potable dulce Donda, en comunicación con el intendente de Paraná, Adán Bahl, en la tarde de este jueves, acordaron que "deberemos reunirnos para analizar cuestiones puntuales". El intendente de San Benito destacó que "tenemos la gran suerte de que ha sido presupuestada en el Presupuesto Nacional, la obra de agua para el Gran Paraná. Es un avance muy importante. Por ejemplo, en las localidades nuestras, cuando llegue el agua a una cisterna, como está previsto, de qué manera la distribuimos en nuestras localidades. Implica un trabajo, implica tener que hacer erogaciones importantes. Bahl entiende esto".



En San Benito, "la distribución y la prestación del agua potable está a cargo de una cooperativa. Entendemos que esto debe continuar así, porque el funcionamiento de la cooperativa es muy bueno. Es malo el material de que puede disponer, pero si se dispone de agua potable dulce, sería de excelencia el servicio que prestará. Somos partidarios en que debemos unir lo que anda bien, dejarlas que funcionen, y apoyarlos en lo que se pueda. En este caso, se trata de las gestiones que hemos realizado desde hace tiempo, para poder lograr traer el agua dulce a San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde. Y esto está cada vez más cerca", resaltó el intendente Donda.



"Hace unos diez días estuve con el gobernador, tiene la firme intención del agua potable. Que esté presupuestada significa que se acerca mucho a la realidad. Por lo menos, la asignación presupuestaria está, el Enhosa tiene previsto esta obra. Es la primera vez que logra estar en este estado, para eso vamos a trabajar", indicó.



Entendió que esta obra "es muy importante para Paraná, también. Implica duplicar la planta de agua que tiene la capital provincial. Paraná, además se verá beneficiada por otras obras. En próximos días tendremos un encuentro. La gestión del gobernador fue fundamental, la de Bahl, también, está muy involucrado, ya que el primer eslabón de esto es esa ciudad".



"El agua dulce potable se torna para nosotros, indispensable. Y verdaderamente impactará en la calidad de vida de los ciudadanos de las tres localidades", hizo hincapié.



Ya comenzaron las reuniones. "En Paraná se había dispuesto de un equipo técnico, que fue acompañado por nuestras otras localidades. Se había decidido ver el ejemplo de Santa Fe y Rosario. Se tomó la decisión de ir avanzando en estos proyectos". Elonce.com.