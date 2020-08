Cabandié pidió "voluntad" a la Justicia y apuntó a la quema intencional en islas

Sociedad El viento reavivó algunos focos de incendios en islas de Victoria

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, apuntó a la quema "intencional para la pastura" en las islas de la zona del delta del río Paraná, que provocaron gran cantidad de humo y cenizas que cubrieron a ciudades de esa provincia y Santa Fe, y pidió "voluntad" a la Justicia para hallar a los responsables."Es un tema que preocupa y nos ocupa, que tiene varios componentes", dijo Cabandié durante un encuentro virtual desarrollado por el Partido Justicialista de Gualeguaychú con el intendente de esa ciudad, Martín Piaggio.El Ministro sostuvo que la soja "está presente en esta discusión porque ha expulsado al ganado a las islas y las islas no son el lugar propicio para el ganado vacuno" con "pastizales altos y gran parte de cañaverales".Asimismo, apuntó a los propietarios y productores que provocan "una quema intencional para ganar terreno y mejorar la pastura", pero que "producen dos daños, a las personas y al ambiente"."Toda la costa del Paraná está respirando humo y no es justo y no se corresponde, y hay una degradación ambiental mayúscula y preocupante, irracional", agregó.Cabandié resaltó que "el problema no es apagar el fuego" y que para ello trabaja "un cuerpo de brigadistas muy formado que están dejando todo; hay aviones, helicópteros y logística" pero pidió "buscar solucionar el problema de fondo".El Ministro aseguró que el problema "tiene muchas aristas" ya que los recursos naturales "son de las provincias y el poder de Policía es provincial", por lo que desde Nación trabajaron en "generar diálogo".Además, dijo que "se está yendo a la Justicia para que actúe pero pero también hay que tener voluntad, porque el juez fue muy lento", y remarcó que "esto comenzó en abril con mayor intensidad, y recién en los últimos 10 días se generaron avances" judiciales."Pedí a la Justicia que cruce los padrones, mapas de temperatura y calor y determinar quiénes son los dueños, pero esto toca intereses, devela quiénes son los titulares de esos campos y parte del problema viene por ahí", consideró.Por otro lado, explicó que "desde la Revolución Industrial pasaron dos siglos de degradación ambiental", pero afirmó que "es momento de reflexionar sobre cultivos, lo que lleva a posiciones extremas y amenazas, pero hay que poner la discusión sobre la mesa".Por su parte, el Intendente de Gualeguaychú aseguró que los incendios en las islas del delta del Paraná "son un problema de antaño, existe hace décadas", pero evaluó que "ahora es un tema central en la agenda".También pidió "discutir cuál es el verdadero oro hoy en día" en referencia al agua dulce, que "se contamina con el monocultivo de la soja, la producción de celulosa, entre otros".