Fernández anunció obras en cinco provincias: "Nos sacamos el peso de la deuda"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que, antes del 10 de diciembre, los argentinos "teníamos un país virtualmente en quiebra y paralizado" y "con el sueño de ver cómo poner de pie el país, pero apareció la pandemia que no esperábamos"."Teníamos otra pandemia, el endeudamiento. En virtud de las malas políticas era lo que había determinado esa realidad. Pero ahora logramos sacarnos el peso de la deuda", afirmó al anunciar obras por más de $22.000 millones en cinco provincias, desde un acto realizado por videoconferencia desde la residencia de Olivos.El presidente Alberto Fernández destacó este mediodía que el acuerdo con los bonistas hizo que la Argentina "gane autonomía y capacidad de decidir", así como también permite que se realicen las obras públicas que anunció para cinco provincias."Ahora nos sacamos el peso de la deuda. Entre el año 2020 y 2025, Argentina tenía que pagar 45 mil millones de dólares. Ese dinero impedía que todas estas obras se pudieran hacer. Impedían que pudiésemos pensar que podíamos hacer el año entrante. Todo eso hoy desapareció y ganamos autonomía y capacidad de decidir", subrayó el mandatario.En videoconferencia con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de San Juan, Sergio Uñac; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el jefe de Estado remarcó: "Junto a los gobernadores estamos haciendo el país que soñamos. El 10 de diciembre todos sentimos que enfrentábamos un desafío muy difícil, porque teníamos un país en quiebra y altamente endeudado, pero con todos los sueños de ver cómo rápidamente podíamos poner de pie al país".Fernández reiteró sus críticas a su antecesor, Mauricio Macri, a quien acusó de contagiar al país con "el virus de las malas políticas", a la vez que destacó que el acuerdo con los bonistas hizo que la Argentina "gane autonomía y capacidad de decidir"."Ahora nos sacamos el peso de la deuda. Ese dinero impedía que todas estas obras se pudieran hacer. Impedían que pudiésemos pensar que podíamos hacer el año entrante. Todo eso hoy desapareció y ganamos autonomía y capacidad de decidir", subrayó el mandatario.Desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández afirmó que la pandemia de coronavirus "condicionó y condiciona mucho" al Gobierno y volvió a cuestionar a su antecesor, Mauricio Macri: "Nosotros tuvimos otra pandemia que no fue un virus, que fue el endeudamiento. Cuando llegamos, la economía estaba virtualmente destruida. Esa realidad la había determinado el virus de las malas políticas".El presidente sostuvo que "después de tantos años de maltratar al Estado, de desatender las obras que necesitamos, el Estado otra vez debe ponerse de pie y convocar a los actores privados para que construyan" los proyectos que se necesitan."De ese modo hacemos el país federal que nos merecemos. Estas obras hacen el país mejor. Me propuse ser un Presidente con 24 gobernadores y lo estoy logrando, porque día a día me acompañan en esta tarea", dijo el mandatario al anunciar desde la Residencia de Olivos un plan de obras por más de $22.000 millones en cinco provincias.