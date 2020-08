UPCN espera reunirse con Salud por "reclamos pendientes" en el sector

Se suspendió el martes la reunión habitual prevista entre UPCN y el Ministerio de Salud, por lo tanto, desde el sindicato se comunicó que se espera que sea reprogramada en las próximas horas "ya que el Gremio debe tratar varias problemáticas y temas de suma importancia para los trabajadores y trabajadoras".



A continuación, desde UPCN se detallaron los inconvenientes que se registran en cada uno de los departamentos y las demandas del sindicato para resolverlos.



Concordia



"Es preocupante la situación de los agentes del Hospital Masvernat de Concordia, donde alrededor de 70 compañeros están sumamente precarizados. Estos trabajadores están en negro -en algunos casos hace 10 años-, cobrando un sueldo que no llega al 50% del piso salarial. Además, el actual contexto de pandemia agravó las malas condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras, ya que varios agentes no están concurriendo a su lugar de trabajo porque pertenecen al grupo de riesgo y estos compañeros se recargan por la falta de personal trabajando muchas más horas de las que les corresponde".

Hace tres años que desde el sindicato, según se indicó, buscan una solución a esta problemática y desde ya, "rechazan esta inaceptable situación".



Gualeguaychú



"Estamos a la espera de respuestas ante la situación que atraviesan enfermeros y enfermeras de Gualeguaychú. Los trabajadores fueron afectados a un centro de aislamiento y cobran a través de monotributo, es decir, no tienen obra social ni ART. Desde UPCN planteamos que estas necesidades de servicios deben ser cubiertas a través de suplencias", comunicaron.



UPCN solicita un marco normativo



El gremio solicitará un marco normativo para proteger a las suplentes embarazadas. "Esta propuesta surge a raíz de lo resuelto en un reciente fallo judicial, donde se ordenó la continuidad de una suplencia aunque la trabajadora -por su condición de riesgo ante el embarazo- no asiste al hospital", argumentaron.



Descuentos



Ante los descuentos sufridos por personal de riesgo en el código de horario atípico, desde UPCN reclamaron la revisión de esta decisión. "Si políticamente no se llega a un acuerdo, que ya hemos intentado durante varias ocasiones el Gremio se verá obligado a recurrir a la justicia para defender el derecho de estas compañeras y compañeros", dijo la Secretaria Gremial, Carina Domínguez.