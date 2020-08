El Gobierno reconoce con "preocupación" el incremento de la inseguridad

Astudillo Castro

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró ayer que el Gobierno nacional ve "con preocupación" el incremento de los casos de inseguridad durante la pandemia" y afirmó que están "coordinando" medidas con las provincias "para dotarlas de recursos".En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el ministro coordinador afirmó que "lamentablemente la provincia de Buenos Aires siempre es noticia por esos casos"."Claramente hay un aumento de los casos de inseguridad desde la pandemia. Si tomamos el termómetro de cuando se decretó el aislamiento, a partir de que se fue abriendo sí ha habido un aumento. No sé con respecto al año pasado, esas estadísticas las maneja la ministra (de Seguridad, Sabina) Frederic", señaló el jefe de Gabinete según publicóA la vez, Cafiero analizó que "el delincuente no es delincuente porque es pobre" y subrayó: "Nosotros tenemos que desarrollar a la par un modelo económico que genere empleo, pero no creo que los que estén en una situación de vulnerabilidad se estén volcando al delito"."La idea de que el delito es una cuestión socioeconómica es un sesgo", consideró.En tanto, subrayó que el Gobierno "quiere y necesita" que "aparezca con vida" Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido a fines de abril y que fue visto por última vez al ser detenido por efectivos de la policía bonaerense."Queremos y necesitamos que aparezca Facundo Astudillo", sostuvo el funcionario nacional, quién destacó que el presidente Alberto Fernández "se comunicó con la madre (del joven, Cristina Castro) y puso a disposición todos los recursos" que tiene el Poder Ejecutivo.