"La salud pública está sobre todas las cosas en este tiempo", dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía a través de una videoconferencia la puesta en marcha del Hospital del Bicentenario en el municipio bonaerense de Ituzaingó, que en una primera etapa funcionará para la atención exclusiva de personas con coronavirus COVID-19, y dispondrá de 52 camas de internación y un plantel de 200 profesionales de la salud.



"La salud pública está sobre todas las cosas en este tiempo", afirmó el mandatario desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.



El jefe de Estado señaló que "durante cuatro años se dejó sin salud a decenas de miles de argentinos que necesitaban este hospital en funcionamiento mucho antes", al tiempo que aseveró: "Me da una gran alegría estar inaugurando algo que pensó Néstor, que ejecutó Cristina y que a mí me toca terminar".



Sobre la situación de los adultos mayores en el país, el Presidente aseguró: "Estoy seguro de que todos queremos darles a nuestros adultos mayores la paz que necesitan y el respeto que merecen los que dieron en su vida activa algo para que nuestra sociedad sea mejor".



"Una sociedad que se olvida de sus mayores es una sociedad indigna y yo sé que la mayoría de los argentinos no queremos vivir en una sociedad así", aseguró el jefe de Estado y subrayó: "Sepan que estamos trabajando para ustedes y que son merecedores de toda nuestra atención".



En ese sentido, ponderó la decisión del Gobierno nacional de entregar medicamentos de manera gratuita. "Para eso, Luana hizo los cambios necesarios para que ya no tengan que pensar que medicarse en la madurez es un problema adicional", reafirmó.



El municipio de Ituzaingó es la región sanitaria con menor proporción de camas hospitalarias por habitante, y no cuenta con hospitales públicos en su sistema de atención médica. El Hospital del Bicentenario fue construido en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner y durante el siguiente gobierno sufrió el vaciamiento y el descuido de sus instalaciones.



Desde el centro de salud participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. También estuvo presente, desde la Casa Rosada, el titular de la cartera del Interior, Eduardo de Pedro.



Por su parte, el gobernador bonaerense expresó: "Esta era una deuda con el municipio y con la provincia", y aseguró que "aquí, cuando los vecinos tenían un problema de salud debían hacer peregrinaciones a otros hospitales, lo que representó la postergación de un derecho que durante cuatro años fue olvidado".



La titular del PAMI destacó: "Esto está inserto en las políticas que venimos llevando en el PAMI hace más de 130 días para ampliar nuestra capacidad prestacional, y no solo nos permite saldar una deuda con Ituzaingó, nos permite también resolver una necesidad en la región sanitaria que tiene la menor proporción entre camas y habitantes".



En tanto, el ministro González García señaló que hoy "comienza un camino de pleno funcionamiento, donde todos juntos trabajamos para mejorar la salud colectiva", y explicó que "en cuatro meses hemos reproducido y ampliado la capacidad de nuestros hospitales en un 48 por ciento, con 3.600 camas, respiradores, personal, estructura que permite hoy transitar holgadamente esta situación difícil que estamos viviendo".



A su vez, el intendente local subrayó "la necesidad de un hospital en el municipio, que era algo más que indispensable", al tiempo que aseguró: "No teníamos el presupuesto para terminarlo, y gracias a tu decisión podemos inaugurar esta segunda etapa del hospital", señaló.



El Hospital contará con 18 camas de cuidados mínimos, 28 de cuidados moderados, y 6 de cuidados intensivos, además de 21 respiradores y equipamiento para las unidades de internación. Tendrá también un sistema de diagnóstico por imágenes digitalizado, un dispositivo de almacenes y de gestión de farmacia automatizada, y sectores de laboratorio, imágenes y hemoterapia.



En tanto, dispondrá de un plantel de 200 profesionales, entre personal de enfermería, médicos especialistas, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales y farmacéuticos; y estará gestionado de manera conjunta por PAMI, los ministerios de Salud nacional y bonaerense, y la municipalidad de Ituzaingó.



Se proyecta que en un segundo tramo el centro de salud pase a funcionar como hospital general, de referencia para 2.500.000 vecinos de los 10 municipios bonaerenses más cercanos, y con prioridad para la atención de personas mayores.



Asimismo, la modalidad de asistencia y gestión de cuidados progresivos del hospital garantiza un incremento semanal de camas que se proyecta en 120 camas de cuidados mínimos y moderados, y 20 de cuidados intensivos.