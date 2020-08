Regreso a las aulas: "No descarto agosto ni afirmo que sea septiembre"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, avaluó antecomo "un primer paso importante que se empiece a volver en aquellas provincias donde la realidad epidemiológica lo permite"."Argentina transita distintas realidades respecto al Covid-19. En las provincias de Santiago del Estero y Catamarca regresaron directivos, personal auxiliar y oyentes del último año de la primaria para acondicionar las escuelas y terminar de desarrollarse la propuesta pedagógica. Y de sostenerse la realidad epidemiológica, empezarán a recibir a los estudiantes deseos grados el martes 18 de agosto; mientras que el próximo lunes, 10.500 estudiantes de la provincia de San Juan estarían volviendo en 14 de los 19 departamentos", comunicó. "Es un proceso que implica un regreso cuidado, aplicando los protocolos, siendo conscientes que esto es un día a día", remarcó.

"Seguimos trabajando para construir un consenso que nos permita el regreso a las aulas"

Acreditación de saberes

Aulas burbuja y recreos escalonados

Consultado pora Trotta en qué etapa está Entre Ríos para una posible fecha para el retorno de clases, éste aclaró que "el momento del regreso a las aulas corresponde al gobernador Gustavo Bordet". "No descarto agosto o afirmo que sea septiembre", mencionó al dar cuenta que "hemos conversado en reiteradas oportunidades con él y el director del CGE, Martín Müller, para dar todos los pasos necesarios para el regreso"."Se prioriza el cuidado de la salud y no tenemos una fecha concreta", remarcó el ministro al explicar que "tenemos el despliegue de un plan de trabajo que nos permite ir tomando todas las decisiones para preparar al sistema educativo en cada una de las una de las provincias para un regreso seguro"."Mientras, se sostiene el compromiso de educar a la distancia a partir de las herramientas que desarrolla el gobierno nacional y las provincias con mucho compromiso de los docentes y profesores", remarcó."Realizamos una evaluación epidemiológica constante en las 24 jurisdicciones", indicó al resaltar: "No podemos proyectar un regreso en el área metropolitana de Buenos Aires".Trotta explicó que "los niños podrán promocionar este año pero al inicio del año próximo, primero deberán transitar todos los saberes que en el grado correspondiente del 2020 no lograron adquirir, y recién ahí empezaran a transitar el grado especifico que deberán cursar el año próximo"."Todo ese proceso de organización nos llevará hasta tres años, de ser necesario, porque el año próximo, por ejemplo, una niña que pasa a tercer grado abordará saberes de segundo y eso implicará que no podrá cumplir toda la propuesta pedagógica de tercer grado. Y al año subsiguiente convivirán los saberes de tercer grado con parte de los de cuarto, y así sucesivamente hasta que garanticemos todos los aprendizajes", detalló.Respecto a los protocolos para el eventual regreso a las aulas, el ministro remarcó que "los distintos grados no tienen vínculos entre sí, no se pueden cruzar, por eso los recreos son escalonados, lo que implica que no pueden haber contactos entre ellos porque si llegara a haber un caso sospechoso, lo primero que se hace cuando se tiene el modelo burbuja dentro del aula -grupos de hasta cinco estudiantes- se aísla a esa burbuja. Y si no se pudo aplicar el modelo burbuja, se aísla al aula"."Cuando el caso es positivo, se cierra la escuela por 24 horas para desinfectar. Y no hay que cerrar los otros grados, porque si no hubo contacto con otros grados, no hay posibilidad de contagio", aclaró.En relación a los desafíos que implica el distanciamiento social, Trotta refirió que "el proceso de reorganización de la escuela, donde antes había 30 estudiantes, ahora habrá 15 o diez, según la dimensión de cada aula"."Las escuelas tienen que tener agua, elementos sanitarios en condiciones y elementos y personal de limpieza; son cuestiones básicas de la infraestructura escolar que deben ser garantizadas", remarcó.