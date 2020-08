Proyectos de obras para Paraná fueron incorporados al presupuesto nacional

El intendente Adán Bahl se reunió con el diputado nacional Marcelo Casaretto para abordar proyectos que se ejecutarán en la ciudad de Paraná, y que fueron incluidos en el presupuesto del Gobierno nacional. Además, se amplió el presupuesto para el transporte urbano de pasajeros del interior del país.



Según informaron fuentes municipales, Bahl y Casaretto abordaron diversos temas de la actualidad política y social de nuestro país, la marcha del gobierno provincial y municipal. Pero lo más importante para Paraná, es que se consiguió la incorporación al presupuesto nacional de las partidas para ejecutar obras muy significativas que llevarán soluciones de fondo a miles de vecinos y vecinas de la ciudad que merecen vivir mejor.



También se confirmó que se reforzarán las partidas presupuestarias del subsidio de transporte para el interior de Argentina, un conflicto que hace semanas no encuentra solución y que afecta a casi todo el territorio nacional. "Eso es algo que era imprescindible y me ha informado el contador Casaretto que este lunes se logró destrabar esa situación, así que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados se va a aprobar. Seguramente va a descomprimir la situación en la mayoría de capitales de provincias, donde el transporte urbano de pasajeros tiene más de 30 días de paro", manifestó el Intendente.



En lo que respecta a obras, Bahl contó que se habló de la "incorporación en el presupuesto nacional de la obra de optimización de la planta actual de Avenida Ramírez y también del muelle de captación de agua, la cual ya cuenta con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) pero era necesario cumplir este requisito de incorporación presupuestaria".



Teniendo en cuenta el rol preponderante que ocupa Casaretto en el Congreso de la Nación, el Intendente comentó que "le hemos planteado trabajar sobre la incorporación de otras obras que son prioritarias, no solamente para nuestra ciudad sino también para la región. Tenemos proyectos varios para obras de infraestructura de agua y cloaca porque Paraná es una ciudad que tira los líquidos cloacales crudo al río Paraná. Es un anhelo de nuestra gestión trabajar y lograr el financiamiento para que definitivamente un sector importante de la ciudad, que es prácticamente el 35 %, tenga el servicio de cloaca".



Por último, Bahl resaltó que esa obras "son absolutamente imposibles de concretar con financiamiento del Gobierno municipal, por lo que a través de las gestiones del contador Casaretto, de nuestro gobernador Bordet y de todo el equipo de la provincia, estamos tratando de articular para que estas obras puedan ser encaradas con fondos nacionales".



Casaretto remarcó que "especialmente conseguimos una ampliación de obras para la provincia de Entre Ríos por casi 500 millones de pesos. Lo que planteaba el intendente Bahl con relación al muelle y la planta de avenida Ramírez en lo que es el mejoramiento y la optimización de agua potable, incluimos 115 millones de pesos para que esas obras se puedan licitar y comenzar este año. De la misma manera incluimos la obra que pedía el Gobernador, que es la del acueducto del gran Paraná que permitiría servir mejor de agua potable a la ciudad y también a Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, que actualmente tiene agua de pozo".



En cuanto al subsidio para el transporte del interior, el diputado nacional explicó: "Se pagaron solamente cinco meses de aporte nacional en este año y ahora incluimos las partidas para abonar hasta el final. Primero conseguimos 9.500 millones, luego 1.000 millones más, así que serían 10.500 millones para todo el transporte de pasajeros del interior del país, lo que permitirá avanzar en acuerdos entre el Municipio con la empresa y el sindicato, para poder poner en funcionamiento el servicio de colectivos de la ciudad".



Casaretto señaló que también se incluyó la continuación de la autopista Ruta 18 que unirá Paraná y Concordia. Hay una partida para los cuatro tramos desde Paraná hasta Viale, luego hasta Villaguay, hasta San Salvador y finalmente hasta Concordia en la Ruta 14, informó.