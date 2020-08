Reforma Judicial: "Necesitamos un proyecto que no sea para la contingencia"

Política La Reforma Judicial comienza a debatirse con la presencia de la ministra Losardo

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) pidió que se convoque a un amplio debate, para tratar el proyecto de Reforma Judicial que el Presidente de la Nación envió al Congreso."Manifestamos la necesidad de que la justicia necesita cambios, porque la sociedad misma lo está diciendo, debido a la desconfianza que se produjo, ya a que no da respuestas a las contingencias que se suscitan", marcó Alejandro Canavesio, aEn relación al proyecto de reforma judicial, explicó que "se pretende reconfigurar la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires, es decir que se van a crear nuevos juzgados, y en ciertas medidas beneficia a la provincia de Entre Ríos".De todos modos, en Entre Ríos "tenemos un código penal nuevo, bajo un sistema acusatorio, entonces a la creación de nuevos Juzgados Federales no lo vemos como un requerimiento importante al inicio, sino que se debería dar un fortalecimiento mayor al Ministerio Publico Fiscal", explicó el letrado."Si tenemos el concepto de que hay un Poder Judicial que no le dio la sociedad las respuestas necesarias en la medida en lo que está requiriendo, deberíamos ponernos de acuerdo todos los actores que intervenimos en la Justicia, a fin de poder llegar a p", aseguró el presidente del CAER.Sobre la cantidad de juzgados y jueces, señaló que "primero hay que saber si la cantidad de juzgados que tenemos son suficientes para atender las causas, y para eso se debe hacer un diagnóstico judicial del país. Si queremos hacer una reforma judicial que sea algo que lleve a la opinión pública protegida a sentirse protegida, debe ser algo más que crear juzgados, sino que hay que evaluar fortalecer el Ministerio Público Fiscal".que son las que podrán, en alguna medida, reestablecer lo que la sociedad quiere", sostuvo.A su vez, mencionó que "".