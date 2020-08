Funcionario provincial confirmó que dio positivo para Covid-19

El director de Inspección de Personas Jurídicas, Lisandro Amavet, confirmó a través de las redes sociales que dio positivo de Covid 19. "Es muy importante tomar conciencia de la necesidad de volver a ser estrictos en el cumplimiento de los cuidados que todos conocemos", sostuvo.El funcionario, que depende del ministerio de Gobierno que conduce Rosario Romero, informó a través de su Facebook que luego de un hisopado se le informó el resultado positivo."En estos días he pasado momentos con síntomas relativamente leves y de los no tan leves. Durante todo el tiempo estuve muy bien atendido y siguiendo instrucciones y protocolo del equipo de epidemiología de la provincia y del hospital San Martín, donde me realizaron los estudios y a quienes agradezco por la atención profesional", informó."Es muy importante tomar conciencia de la necesidad de volver a ser estrictos en el cumplimiento de los cuidados que todos conocemos, si cada uno se cuida, ayuda al cuidado de todos, y lo mejor sigue siendo quedarse en casa, no circular, porque las consecuencias de contagiarse no son una joda!", agregó.