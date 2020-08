"La emergencia nos pide a gritos que hagamos algo", apuntaron desde FEDER

Política Federación Económica de Entre Ríos planteó 10 medidas para paliar la crisis

La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) presentó una nota al gobernador Gustavo Bordet con 10 medidas propuestas para paliar la emergencia económica."FEDER nuclea a comercios, prestación de servicios, industrias, construcción, turismo y economías regionales, microemprendedores, a la pequeña y mediana empresa; y todos los sectores están muy afectados. El turismo ha sido desplomado y es una actividad muy apremiante porque el sector no puede desarrollar su actividad; otros sectores que se van reactivando muy de a poco pero todos estamos en emergencia", sentenció ala secretaria general de la entidad, Liliana Alzugaray."La emergencia nos pide a gritos que hagamos algo y necesitamos ser parte de esa acción", sentenció la secretaria general de FEDER.Apuntó además que "la situación fiscal y tributaria es agobiante". "Los problemas que venían de antes se agudizaron y es necesario que les demos respuestas porque tenemos que salvar a las pymes, el motor productivo de la provincia", remarcó.Alzugaray recalcó que "las pymes son el sector que más aporta a la provincia, con lo cual, si no hay ingresos, cómo vamos a pagar esos tributos. Es imposible"."Necesitamos medidas para reactivar y conservar las fuentes de trabajo que da el sector privado, que conserva el 85% de la masa de empleados. Y si el sector se cae, el Estado tendrá que salir a asistirlo", advirtió al dar cuenta que "hay sectores que ya perdieron, porque el que cerró, ya no se puede levantar. Es tristísimo".