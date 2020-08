"Necesitamos escuchar una oferta salarial", sostienen desde Agmer

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Marcelo Pagani, recordó que los docentes afiliados al gremio realizarán este jueves y viernes un "apagón virtual" en el marco de las clases a distancia que se dictan por la pandemia de coronavirus.



El dirigente indicó a Elonce TV que la medida se enmarca "en la falta de convocatoria para discutir salarios en la paritaria que tenemos abierta desde marzo".



"En marzo tuvimos una reunión. En la audiencia no hubo propuesta. Reunimos un Congreso en San Salvador, donde se estableció con un plan de acción de cinco días de paro, de los cuales se hicieron dos. Luego se suspendieron las clases y posteriormente se dictó la cuarentena", con lo cual se iniciaron las clases virtuales, recordó el titular de Agmer en Mediodía de Noticias.



Puso de relieve que desde entonces se priorizó "atender una situación excepcional para resolver el trabajo a distancia, de los comedores escolares y reemplazos de quienes estaban con licencias. Salimos solidariamente a dar una mano", expresó. Y continuó: "No nos olvidamos de la agenda gremial. Nuestros salarios están muy bajos. Hoy, una maestra con el máximo de antigüedad, que son 24 años, tiene un salario que está por debajo de la línea de pobreza".



"Estamos preocupados, porque seguimos trabajando y los directivos con comedores a cargo les han puesto el cuerpo a la pandemia", resaltó Pagani.



Tras ello pidió "una propuesta urgente del gobierno en materia salarial. Necesitamos escuchar una oferta", dijo y advirtió: "No vamos a ser los trabajadores los que vamos a pagar las crisis que se generan. Los docentes en Entre Ríos tenemos un sueldo inicial de 25.000 pesos", concluyó. Elonce.com