Caputo y otros ex funcionarios de Macri celebraron el acuerdo por la deuda

El ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central durante el macrismo, Luis Caputo, celebró hoy el acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino y los principales grupos de bonistas para reestructurar la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera."Felicitaciones al Presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a todos los involucrados", escribió el ex funcionario macrista en su cuenta de la red social Twitter.También expresó que "ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente!".El expresidente del Banco Central Guido Sandleris sostuvo hoy que el acuerdo de reestructuración de la deuda pública "es una muy buena noticia", y consideró que la propuesta aceptada "es razonable"."El anuncio de acuerdo para la restructuración de la deuda con los tres principales grupos de bonistas es una muy buena noticia", indicó Sandleris, quien estuvo al frente de la autoridad monetaria durante una parte del gobierno de Mauricio Macri, en su cuenta de Twitter.Afirmó que "el acuerdo es razonable y es necesario para que nuestro país avance en la construcción de consensos económicos, objetivo más difícil de lograr estando en default"."El acuerdo resuelve este problema que tiene mucho que ver con la incertidumbre que genera la falta de consensos económicos, postergando vencimientos y reduciendo la tasa de interés de los cupones", remarcó el extitular del BCRA.Señaló Sandleris que "el acuerdo es un paso adelante", y evaluó que "queda ahora el gran desafío de ordenar la macroeconomía: retomar el camino del equilibrio fiscal, construir una moneda sana para no tener inflación y ser más competitivos".El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, calificó como "una gran noticia" el acuerdo."Sin el detalle, es una gran noticia", sostuvo el exministro de Educación en declaraciones a FM Futurorock, en las que consideró "importante dejar el tema acordado, y cerrarlo, para poder dedicarle el tiempo a reactivar la economía lo antes posible"."El no cierre de la deuda estaba generando una distracción enorme, así como la imposibilidad de ir a los mercados de crédito para conseguir ayuda en la reactivación", consideró el legislador.Esta madrugada, el Ministerio de Economía anunció que llegó a un acuerdo con los principales grupos de acreedores de la deuda pública para canjear US$$ 66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero.Asimismo, indicó que extendió hasta el 24 de este mes el plazo de adhesión de los acreedores para realizar el canje.Por otro lado, Bullrich defendió el viaje del expresidente Mauricio Macri a París al considerar que "no tiene responsabilidad de estar en Argentina y tiene responsabilidades afuera"."Si me preguntan, yo no lo hubiera hecho, pero hay que enfocarse en lo que tenemos, que son los dirigentes de Juntos por el Cambio que siguen trabajando. Juntos por el cambio no es Mauricio Macri, somos un montón de dirigentes que estamos tratando de sumar nuestro grano de arena", afirmó el senador.En cuanto al proyecto de reforma judicial que hoy comenzará a ser tratado en el Senado con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, Bullrich dijo que "todo lo que tenga que ver con la mejora del servicio de justicia es positivo, hay propuestas, y me consta que hay dirigentes del oficialismo que buscan una reforma positiva"."Pero todo el ataque al Procurador (Interino,Eduardo) Casal de ayer demuestra que hay también una búsqueda de mejorar la situación en algunas de las causas de corrupción que existen", agregó.De esta manera, rechazó la aprobación de una serie de medidas alcanzadas ayer por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, organismo que aprobó avanzar en el proceso de juicio político a Casal, frente a acusaciones de mal desempeño.No obstante, Bullrich insistió en que la oposición desea "dejar diferencias de lado en el tema juzgados" y dijo que "es una gran reforma; la propusimos nosotros con lo que sería hipócrita decir no, no lo hagamos".Ayer, los principales referentes de Juntos por el Cambio, encabezados por Macri, conectado desde Francia, participaron de una videoconferencia en la cual ratificaron su rechazo al tratamiento de le reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones.Finalmente, el senador Bullrich insistió en el proyecto de su autoría que propone una baja en los salarios de los empleados públicos: "Se trata de una mirada solidaria tiene que estar presente", definió, tras considerar que se trata de un sector que debe "hacer un esfuerzo".