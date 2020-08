Agmer señala que un centenar de docentes espera el inicio de trámite jubilatorio

"Con el nuevo sistema que implementó la Caja de Jubilaciones para el inicio de los trámites jubilatorios, que es entendible en este contexto de pandemia, se cortaron los turnos que teníamos para la entrega de trámites, y se acumularon unos 100 trámites que son 100 docentes que están esperando iniciar su trámite jubilatorio", comunicó a Elonce TV el secretario de Jubilados en la Comisión Directiva de Agmer Central, Sergio Blanc.



"Esto está vulnerando los derechos de los derechos de los trabajadores, que cumplidos 25 años o más de trabajo, quieren iniciar su jubilación", apuntó el sindicalista al revelar que Agmer Central, uno de los principales gestores de las jubilaciones, tiene acumulado un centenar de trámites de inicios de jubilaciones que no ha podido presentar.



El comunicado de Agmer Central :



"Si bien la actual pandemia justifica hasta cierto punto las demoras en la recepción y tramitación de los expedientes, no podemos permitir que se utilice como toda excusa para esas demoras", indicaron desde el gremio docente tras asegurar que se incumplen los plazos normativos en el otorgamiento de jubilaciones y en la resolución de otros trámites.



El gremio que nuclea docentes de toda la provincia solicitó una mayor celeridad en los trámites que se realizan de forma online tras asegurar que se está "estirando el otorgamiento de los beneficios jubilatorios de muchísimos trabajadores y trabajadoras".



En ese sentido, aseguraron que "si bien la actual pandemia justifica hasta cierto punto las demoras en la recepción y tramitación de los expedientes, no podemos permitir que se utilice como toda excusa para esas demoras".



"Desde hace casi dos meses no tenemos posibilidad de acceso a turnos para su presentación y los escasos turnos otorgados no se han habilitado hasta el momento. También causa mucha preocupación y nos resulta inadmisible que los "turnos personales" que comenzó a conceder la Caja desde la semana pasada, se están otorgando para febrero de 2021", denunciaron desde Agmer.



Por ello, instaron a las nuevas autoridades a implementar una rápida solución para aquellos trabajadores que se han desempeñado 25, 30 años o más "y no pueden seguir viendo cómo, por decisiones políticas, el otorgamiento de sus jubilaciones y la resolución de otros trámites en este organismo incumplen los plazos normativos".



"No admitiremos de ninguna manera que se sigan vulnerando nuestros derechos", finalizaron.