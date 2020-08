Relanzan hoy el Procrear: Condiciones para acceder y otros detalles del plan

Las autoridades nacionales adelantaron que en esta nueva edición del Procrear, la iniciativa mantendrá su "espíritu federal original", pero estará enfocada a la construcción de nuevos hogares y no a la compra de inmuebles ya hechos.habría cuatro segmentos de ingresos que van desde 0,5 salarios mínimos (cerca de $8.500) -para solicitar microcréditos para pequeñas mejoras- hasta 4,5 salarios (casi $76.000). El salario mínimo es de $16.875.De acuerdo con lo que explicaron fuentes de la Casa Rosada, "esto permite la entrada de familias monoparentales o con jefas de hogar, que estadísticamente ganan menos".A partir del martes, ya estarán abiertas dos líneas del programa, que son las destinadas a las reformas. Serán microcréditos de $50.000 para pequeñas mejoras (tanto para propietarios como para inquilinos) y otros de $100.000, $250.000 y $500.000 para arreglos más importantes.el Procrear 2020 tendrá una línea para desarrollos urbanísticos, a partir de la cual se brindará acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas, y se complementará con el Plan Nacional de Suelos para facilitar la compra de lotes con servicios para la construcción de viviendas. Ambos ya están en la página web del organismo, pero la inscripción aún no fue abierta."En muchos lugares es más caro el suelo que la casa. Muchos sectores no pudieron acceder al programa Procrear por esa restricción. Pasó en el Gran Rosario y muchas familias tuvieron que trasladarse a las localidades cercanas para adquirir un lote y esto hizo que subiera el valor del suelo", detalló al respecto la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.durante el acto encabezado por Alberto Fernández también se anunciará la entrega de las 11.000 viviendas del programa que habían quedado sin terminar y la construcción de unas 34.000 viviendas para los próximos años. La fecha de inscripción para esa línea del programa aún no fue confirmada.está destinado a desarrollos habitacionales que permitan construir edificios de viviendas multifamiliares, en conceptos urbanos de pequeñas o medianas ciudades. Es una escala intermedia entre la construcción individual y el desarrollo urbanístico.Según se informó oficialmente, con esta iniciativa el Gobierno busca "reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional". Según Bielsa, se trata de una opción seductora para quienes están a la espera de un crédito hipotecario, por lo que "muchos sectores de la sociedad van a estar interesados en acceder a la vivienda con una fórmula pagable"."El Procrear es un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto", señaló la funcionaria este fin de semana en declaraciones radiales.el Poder Ejecutivo destinará cerca de 25.000 millones de pesos para que los beneficiarios puedan acceder a estos créditos.en el marco de la pandemia del coronavirus, las autoridades nacionales adelantaron que la entrega de algunos de estos hogares se realizará de manera virtual en diferentes puntos del país.