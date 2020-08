Corrientes no acatará el DNU de Fernández y mantiene las reuniones sociales

El gobierno provincial de Corrientes no acatará el decreto del presidente Alberto Fernández en el que prohíbe las reuniones sociales y familiares en todo el país por el avance del coronavirus. Oficializó hoy la decisión el secretario general de Gobierno, Carlos Vignolo. Explicó que "no hay razones" para suspender los encuentros porque la situación sanitaria es "buena". Los encuentros podrán ser de hasta un máximo de diez personas.Según dijo Vignolo, la interpretación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que ayer firmó el presidente Alberto Fernández, permite a la provincia mantener su actual status, sin cambio alguno. "La misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales", planteó el funcionario,que responde al gobernador radical Gustavo Valdés.