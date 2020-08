La provincia realiza una encuesta para comprobar cumplimiento de protocolos

Los ministerios de Producción y Salud de Entre Ríos se encuentran llevando a cabo el programa EvaluAR, el cual arroja resultados inmediatos de las encuestas realizadas a clientes de supermercados y almacenes en la provincia a través de un bot de Whatsapp.



El mismo consiste en una encuesta con información básica sobre protocolos de las distintas actividades habilitadas en donde la población opina y colabora con la evaluación del cumplimiento de dichos protocolos.



Esta herramienta consta de una APP disponible en Google Play Store para uso de municipios, comercios, vecinales, asociaciones, etc. en donde se cargan los números de los usuarios a encuestar y un bot de WhatsApp que envía una simple encuesta a usuarios cargados en la APP mencionada y que sobre el final de dicha encuesta muestra los resultados globales para mayor involucramiento de la población.



Al respecto, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, sostuvo que "sin perder de vista la responsabilidad que tenemos todos de cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros, queremos sostener actividades económicas y poder, paulatinamente, autorizar sectores que todavía no han sido habilitados, para que puedan hacer frente a los problemas económicos que la pandemia ha generado".



En tanto que Pablo Basso, director del Instituto de Control de Alimentos y Bromatología (ICAB) de la provincia, manifestó que "el programa Evaluar, diseñado por el grupo colaborativo de los Ministerios de Salud y Producción, está funcionando de manera existosa: ya son más de 5.000 encuestas enviadas desde el bot de WhatsApp. Esta semana el bot estará enviando a los que han consentido su participación, la segunda encuesta referida a Gastronomía y Afines. Los que quieran participar de estas evaluaciones pueden mandar mensaje de WhatsApp al 3435083237".



"Esta participación de la gente compartiendo sus contactos con el número del bot denota interés y compromiso en esta lucha compartida contra el COVID-19 que estamos llevando a cabo todos los entrerrianos", finalizó.



Resultados de la primer encuesta



1 ¿En el comercio existe información de cuantas personas pueden permanecer al mismo tiempo? Si 88% - No 12%

2 ¿El comercio le exige el uso de barbijo para el ingreso a este? Si 93% - No 7%

3 ¿Usted cree que se respeta el distanciamiento social dentro del local? Si 63% - No 37%

4 ¿Tiene a su alcance dentro del local alcohol al 70% o en gel para su uso? Si 82% - No 18%

5 ¿Existen barreras de protección (acrílicos, nylon) entre personal y clientes? Si 62% - No 38%