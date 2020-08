Prohibición de reuniones en domicilios: Las sanciones por violar el decreto

En la provincia de Entre Ríos rige el decreto del presidente Alberto Fernández que prohíbe las reuniones sociales y familiares.En diálogo con, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes explicó que como "es imposible exigir protocolos dentro de cada casa de familia, directamente, el Presidente optó por prohibir" las reuniones sociales. Y aclaró que "es un decreto que rige para todo el país, incluso para Entre Ríos, que no está en aislamiento y no es necesario ratificarlo ni por decreto provincial ni ordenanza municipal".Según indicó, "si bien se mantiene el estado de distanciamiento para Entre Ríos, se establece la prohibición expresa de las reuniones sociales y familiares en ámbitos cerrados, bajo apercibimiento de la denuncia penal correspondiente por la violación al Artículo 205 del Código Penal argentino".Al remarcar que "el decreto establece la prohibición para reuniones sociales y familiares en espacios cerrados", Rodríguez Signes diferenció que "las actividades económicas, es decir, industrias, comercios y servicios que ya estaban habilitados, no están afectadas por esa prohibición; y tienen que realizarse estrictamente de acuerdo a los protocolos que la autoridad sanitaria aprobó".En la oportunidad, el fiscal de Estado comentó que "ha habido denuncias por reuniones familiares de más de diez personas, que ya estaban prohibidas"."La circulación es posible dentro del departamento, pero hay que hacerla con prudencia, y hay restricciones a esa circulación porque debe ser dentro del departamento, en la circunscripción en la que uno vive, y con las reglas de conducta, entre estas, el mantenimiento de la distancia", detalló Rodríguez Signes. Y agregó: "Cuando se sale a hacer actividades recreativas, que están habilitadas, debe mantenerse la distancia de al menos dos metros".