Patricia Bullrich defendió el viaje de Macri a Francia: "Fue a trabajar"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a cruzar hoy las críticas al ex presidente Mauricio Macri por haber viajado a Francia en plena emergencia por el coronavirus, al señalar que se marchó de la Argentina "para trabajar".



"Macri tomó la decisión de no dedicarse el cien por ciento a la política, sino a la actividad privada", explicó la dirigente, mientras admitió que su viaje a Francia junto a su familia "puede generar incomodidad".



En declaraciones al canal TN, Bullrich hizo hincapié que el ex presidente fue nombrado en la Fundación de la FIFA.



"Macri fue a trabajar, tiene un trabajar. Tiene un trabajo privado, por supuesto que genera incomodidad, pero va a trabajar. Ojalá todos los argentinos pudieran hacerlo. El que pueda trabajar es bueno que lo haga", consideró.



Por otro lado, emparentó la situación a los viajes de la vicepresidenta Cristina Kirchner a Cuba para visitar a su hija Florencia, que permaneció varios meses en ese país por motivos de salud.



"Como ministra de Seguridad tuve que firmar muchas veces el traslado de la custodia. Ella consideraba que era importante ver a su hija", expresó sobre los viajes que realizó la ex presidenta al país caribeño hasta marzo pasado.



Reforma judicial

Bullrich reiteró su desaprobación del proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno y aseguró que su partido no quiere "una "cristinización" de la Justicia".



Aseguró que "todas las comisiones" están integradas por quienes "generaron nulidades a la causas" en las que fue procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner.



Para la ex ministra de Seguridad, "todos los elementos" de la reforma "están encaminados a buscar la nulidad de los procesos en marcha".



También se refirió a "la idea de generar incertidumbre en la Corte de Justicia", mientras se habla de una ampliación de miembros.



Bullrich sostuvo que la reforma judicial impulsada por el gobierno de Alberto Fernández "parece un proyecto para crear 23 nuevos juzgados con el fin de llevar allí determinadas causas".



La presienta del PRO también consideró que la comisión asesora creada para la reforma "está totalmente sesgada" y "no tiene la mirada de la oposición".