Diputados buscará aprobar la ampliación del presupuesto

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, confirmó que "está convocada la sesión para este martes para tratar la ampliación del presupuesto que ya tiene dictamen" y el proyecto de reestructuración de la deuda, "que se buscará tratar sobre tablas".



Casaretto señaló que con la ampliación del presupuesto "se busca garantizar la continuidad de las políticas del Gobierno hasta fin de año. Y con la reestructuración de la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional, las mismas condiciones que existen en el canje de títulos emitidos bajo ley extranjera".



"El Presupuesto ya fue dictaminado en comisión, más allá de cambios o agregados en el tratamiento en particular. Y el proyecto de deuda fue sancionado por el Senado por unanimidad, por lo que descontamos un tratamiento favorable sobre tablas este martes", agregó.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó el viernes pasado postergar hasta el martes la aprobación de la ampliación del presupuesto y sumar el proyecto de reestructuración de la deuda que tiene el respaldo de los principales bloques parlamentarios.



De hecho, el oficialismo prefirió posponer unos días su tratamiento en el recinto para agregar algunas cuestiones solicitadas por los gobernadores sobre cuestiones relacionadas con las deudas provinciales y subsidios al transporte por el pedido de los distintos distritos para poder contar con mayores recursos para sostener esa actividad, que fue junto al turismo uno de los más afectados por la pandemia.



En la última reunión de comisión realizada el jueves pasado al monto original previsto por el Poder Ejecutivo se sumó una partida de $ 9.500 millones en subsidios al transporte, a lo que ahora se podrían sumar nuevas cuestiones que se podrían incorporar en la discusión en particular, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.



El proyecto de presupuesto autoriza al Gobierno a ampliar las erogaciones por un monto cercano a $ 1,9 billón, con lo que la proyección total de gastos para 2020 superaría los $7,3 billones, con un incremento del 33%.



El objetivo es solventar programas sociales y laborales con el fin de paliar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.



La ampliación de los gastos se financiarán en parte con recursos de recaudación de impuestos por $ 642.844 millones y el resto con las rentas del Banco Central y uso de fuentes financieras, con lo cual el déficit será de 1.216.738.000 pesos.



Uno de los temas que mayores controversias disparó entre los legisladores del Frente de Todos y la oposición -tanto Juntos por el Cambio como en los diputados de Consenso Federal- es el artículo séptimo en el que se autoriza la emisión de títulos en dólares para canjear por bonos en pesos.



Otro punto objetado por la oposición -en este caso de manera central por los legisladores del PRO y la UCR- son los cambios en la alícuota del IVA a la leche fluida, con una reducción del 21% al 10,5% en los productos con aditivos.



El proyecto contempla reforzar los recursos del ministerio de Desarrollo Social en $ 55.324,7 millones para la asistencia alimentaria, y las de la cartera de Desarrollo Productivo en 215 mil millones de pesos.



También se destinarán a la Anses 90.000 millones para el pago del IFE y 80.000 millones para el Programa ATP.



Además se ampliará en 50 mil millones de pesos el Programa de Emergencia Financiera Provincia creada en abril, para atender la emergencia como consecuencia de la pandemia.



Por otro lado, el oficialismo aspira a convertir en ley el proyecto dispone la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina mediante una operación de canje.



Según la iniciativa, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.



Un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.



En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).