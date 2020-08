Suspensión de reuniones sociales y familiares: "En ellas el riesgo es mayor"

El ministro de Salud, Ginés González García, llamó a evitar "por un tiempo" las reuniones sociales para "no tirar por la borda el esfuerzo que nos llevó a estar mucho menos mal" que otros países en la mitigación de la pandemia de coronavirus.El titular de Salud dijo que "las reuniones sociales tienen un impacto y una magnitud por lo cual las mencionó el presidente" Alberto Fernández, quien firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe esos encuentros por 15 días en todo el país."Las reuniones familiares, de amigos, mateadas, asados, son muy propias de nosotros. En ellas no hay distanciamiento, se sacan el barbijo y son reuniones extensas; son escenarios donde se produce lo que se produce, en los que la gente está agrupada y el riesgo (de contagio de coronavirus) es mucho mayor", dijo González García al canal de noticias A24."En esas reuniones puede haber un portador sin saberlo y la diseminación del virus es muy fuerte. Tratemos de evitarlo por un tiempo para no tirar por la borda el esfuerzo que nos llevó a estar mucho menos mal" que otros países en la lucha contra la pandemia, agregó el funcionario."La apertura de un comercio con las medidas de distanciamiento y dos o tres personas con barbijo son mucho menos inseguras", amplió González García, quien también reivindicó las salidas al aire libre porque "descomprimen" a las familias y sobre todo "a los chicos".González García señaló que sería una "adivinanza" decir cuándo dejará de afectar al país la pandemia, al tiempo que valoró que el tiempo en que se ha extendido el aislamiento social vigente desde el 20 de marzo permitió "amesetar" la evolución del virus.El titular de la cartera de Salud también destacó "avances" en la lucha contra la pandemia: "En el corto plazo habrá estudios clínicos de vacunas de otras firmas, el plasma de pacientes curados está demostrando mucha factibilidad en el tratamiento y ahora empezó la experiencia en personas con el suero equino, que in vitro fue extraordinario".Consultado si hay riesgo de saturación en el sistema de Salud por los casos de Covid-19, el ministro sostuvo que "estamos con tensión pero no en un punto crítico, y tenemos la capacidad de hacer derivaciones" de pacientes entre jurisdicciones.Al respecto, González García destacó que "la coordinación público-privada de gestión de camas está funcionando extraordinariamente bien".