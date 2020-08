Gobierno y universidades visibilizarán la oferta educativa de nivel superior

Potencias y articular la información

Fue en conjunto con representantes del Consejo General de Educación, del Instituto Becario y de universidades públicas y privadas de Entre Ríos.A fin de idear acciones que permitan que los estudiantes conozcan y puedan acceder a las propuestas en materia de educación superior, la Subsecretaría de Juventud convocó el encuentro virtual desarrollado esta semana para comenzar a delinear pautas de trabajo tendientes a promover la difusión de las ofertas educativas de nivel superior con que cuenta Entre Ríos. Del mismo, participaron representantes de todas las universidades públicas y privadas de la provincia, del Consejo General de Educación (CGE), del Instituto Becario y de la Secretaría de Modernización.Al introducir a la reunión, la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman, explicó: "Debido al contexto que estamos viviendo, de pandemia por el Covid 19, consideramos de suma importancia el poder visibilizar toda la oferta educativa para los jóvenes entrerrianos. Venimos desde hace un tiempo trabajando junto al CGE con los centros estudiantes secundarios y con los jóvenes para construir la educación con los chicos".Asimismo, la funcionaria agregó: "En estos tiempos de pandemia damos prioridad a recepcionar las necesidades de los jóvenes, las cuestiones referidas a la orientación vocacional y cuál será su continuidad educativa a nivel superior; ese es un desafío en el que estamos trabajando"."En este sentido desde la Subsecretaría de la Juventud venimos realizando un relevamiento de datos, de las ofertas académicas de todas las universidades tanto públicas como privadas, así como también de las carreras terciarias del CGE, para que los jóvenes se interioricen de qué posibilidades existen, además de que se hace hincapié en los sectores productivos para que esos jóvenes se puedan quedar en sus regiones y realizar un desarrollo de vida local", continuó.En esta misma línea, Ulman destacó: "En esta perspectiva, y a través de una iniciativa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, consideramos realizar una feria de carreras virtual para nuestros estudiantes, donde se muestre toda la oferta de universidades públicas y privadas".En este punto, el representante del Becario, Juan Pablo Bértoli, añadió: "Desde el Instituto realizamos todos los años una feria denominada El Becario te Muestra, donde se involucran universidades y terciarias del CGE, y este año le estamos dando una vuelta virtual por la situación. Es interesante ponerlo a consideración para que delineemos qué ejes debería tener la feria que se realice".Por su parte, uno de los vocales del CGE, Exequiel Coronoffo, indicó: "Desde el Consejo manifestamos toda la predisposición para poder conjugar estas buenas intenciones pensando siempre que el sistema educativo y que la educación es una sola, y más en este momento complejo y delicado debemos apuntar a que nuestros jóvenes tengan expectativas de futuro y hay muchísimas oportunidades que tenemos que potenciar".Asimismo, desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), regional Paraná, Alejandro Carrere destacó: "Celebro esta iniciativa, porque no podemos permitirnos que alguien se quede afuera de la oferta educativa porque le falta información o porque la tenemos desorganizada, menos en estos momentos donde tenemos todos los medios para que esa información llegue y bien".A su turno, el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Héctor Sauret, manifestó: "Aprecio como de una gran utilidad esta reunión, y también la colaboración del CGE junto a nuestras instituciones para poder encontrar fórmulas de transición que no frustren las decisiones de los jóvenes de empezar la vida universitaria, pero que permitan que las universidades puedan repensar sus calendarios académicos en una terminalidad del año 2020 muy compleja".Acto seguido, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler, expresó: "Tenemos que seguir buscando la forma de que las actividades continúen. Son tiempos difíciles, el ingreso académico del año próximo seguramente marcará un nuevo desafío, pero entiendo que esta reunión es positiva para acercar la oferta universitaria a las y los jóvenes entrerrianos, y para esto Uader está a disposición".De igual manera se expresó el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), Andrés Sabella: "Este espacio debemos aprovecharlo para pensar cómo potenciamos y articulamos la información entre todas las instituciones aquí presentes, eso es posible si entendemos que el objetivo es que los jóvenes entrerrianos no se vayan de la provincia, porque Entre Ríos se caracteriza por tener una enorme propuesta académica y de gran diversidad, por eso no se justifica que los entrerrianos se vayan afuera a estudiar. Eso es el desafío que tenemos que lograr, porque luego, ese profesional que se fue, en la gran mayoría de los casos no retorna a la provincia".También hizo uso de la palabra, el rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Horacio Rizzo, quien expresó: "Celebramos la iniciativa, y estamos a disposición desde nuestra universidad. La oferta entrerriana es muy buena y tenemos que pensar no solo en que el entrerriano no se vaya, sino que también que vengan a estudiar de otras provincias".Finalmente, el decano de la UTN, regional Concepción del Uruguay, Martín Herlax, mencionó: "Realmente aplaudo esta convocatoria de la provincia. Hay que darle difusión a las carreras, y desde Concepción del Uruguay estamos trabajando. Teniendo en cuenta los distintos aspectos que se han manifestado en este encuentro, que me parecen muy interesante, nos va a servir fundamentalmente para llevar adelante un trabajo que abarque a toda la oferta universitaria".