Bahl dejó formalmente habilitado el tránsito en calles 25 de Mayo y Cura Álvarez

La obra

Una importante mejora de los vecinos

El intendente Adán Bahl recorrió la zona y expresó su satisfacción al afirmar que "esta obra es el resultado del orden y de la decisión de hacer las cosas bien". La inversión fue de casi 40 millones de pesos y se solventó con fondos de las arcas municipales. "Esta gestión busca soluciones definitivas, no parches", aseguró."Hace ocho meses cuando iniciamos nuestra gestión nos encontramos con un desastre en la esquina de 25 de Mayo y Cura Álvarez. Esta obra es el resultado del orden y de la decisión de hacer las cosas bien", expresó el presidente municipal, luego de su recorrida por el lugar junto al secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento."Mi gestión busca soluciones, no parches. Los parches son algo destinado al fracaso que lleva desazón a la gente que paga sus impuestos. Siempre pensé que las obras no son para que los gobiernos ganen puntos, sino para que las personas vivan mejor, para facilitarles la vida", remarcó el Intendente y agregó: "Las obras representan el valor que las personas tienen para un gobierno y como para nosotros las personas son lo más valioso, nos empeñamos en hacerlas bien".Los trabajos comenzaron en los primeros días de febrero y se enmarcaron en un plan de mejoramiento de las calles para recuperar la transitabilidad y dar seguridad a la ciudadanía en distintos sectores de la ciudad. Se incluyó la renovación de las redes de desagües pluviales y cloacales, y del servicio de agua potable, la reconstrucción de los cordones cuneta y badenes, y la pavimentación con hormigón de calle Cura Álvarez, entre calles General Urquiza y 25 de Mayo, y de calle 25 de Mayo, entre Antártida Argentina y Cura Arias de Montiel.En lo que respecta a los trabajos realizados tanto a nivel estructural como infraestructural, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento explicó: "Se hicieron nuevos desagües pluviales subterráneos, que a su vez sirven para drenar las napas; se cambiaron las cañerías de agua y cloaca, que al haber quedado obsoletas siempre tenían alguna dificultad; y a nivel del suelo, se hicieron nuevos cordones cunetas y también se reconstruyó toda la calzada, que ahora es de hormigón, un material que en términos de durabilidad y resistencia tiene mejores condiciones".Argento destacó que "ahora se va a poder circular fácilmente, sin importar si está lloviendo. Somos muchos los paranaenses que transitamos esta calle para llegar al centro o a nuestros lugares de trabajo. Cuando uno habla con los vecinos, entiende el valor concreto de la obra pública bien pensada y bien ejecutada", expresó el secretario.Rosa Torsuárez, vecina de la zona, expresó: "Todos los vecinos estamos muy agradecidos al Intendente y todo su equipo que ha trabajado en esta mejora, porque antes todo esto era un desastre, no se podía andar, y los días de lluvia imposible. Pero veo que eso está cambiando ahora y si esta intendencia sigue con trabajos como lo que han realizado acá, seguramente se va a ver mucho mejor nuestra ciudad".