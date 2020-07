El presidente Alberto Fernández anunció hoy la extensión de la cuarentena obligatoria en los términos actuales hasta el próximo 16 de agosto, al tiempo que hizo un llamado a reforzar la "responsabilidad social", con mensaje especial para los jóvenes."Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", subrayó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos, donde encabezó la conferencia, junto al mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.En momentos en que los muertos y el nivel de contagios es récord, el Presidente reiteró que el único medio de combatir la enfermedad es el aislamiento, aunque reconoció que por la cuarentena hay "estrés, desánimo" y también "incertidumbre" en la población, ya que "nadie sabe cuándo va a terminar esto"."Nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas, y todo eso genera estrés, desánimo y además la incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar esto", resaltó Fernández, al anunciar que no habrá vuelta atrás, pero tampoco nuevas aperturas durante las próximas dos semanas.

No nos confiemos, no superamos el problema

En ese marco, sostuvo que la "recuperación de la actividad habitual obliga a mucha responsabilidad", porque "Argentina sigue conteniendo la cantidad de contagios, pero está aumentando".En referencia a la situación de la ciudad de Buenos Aires, el mandatario señaló: "El jefe de Gobierno hace un enorme esfuerzo para que la ciudad recupere su actividad habitual, pero ese esfuerzo nos obliga a mucha responsabilidad".El Presidente, a la vez, afirmó que existe "un promedio cercano a los 80 casos diarios de fallecidos" en el país, y advirtió que "es muy posible que esta tasa de letalidad crezca"."Tenemos un promedio cercano a los 80 casos diarios de fallecidos, es un tema preocupante. Cada 24 días hasta aquí hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Les digo esto porque no quiero que se muera más gente, esto no es una estadística para mí. Para que esto no pase tenemos que evitar contagiarnos, para eso necesitamos cuidarnos", enfatizó el mandatario nacional.Y agregó: "Sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado, pero también sé que nadie me trae una solución mejor. No estamos discutiendo cuál libre somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema".Finalmente, confirmó que se mantendrá el IFE y el ATP.