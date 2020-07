Diseñan nuevas acciones para minimizar focos de incendios en islas del delta

Se analizaron las estrategias para contener la situación, teniendo en cuenta que la bajante del río va a continuar y también déficit de lluvias.Se trabaja por estas horas en minimizar los focos de incendios y profundizar las acciones de prevención en el delta de la provincia de Buenos Aires.Hay tres aviones hidrantes destinados y un avión observador del sistema federal, un helicóptero de la Policía Federal, un helicóptero y las brigadas que son de Entre Ríos, de Santa Fe, de la Policía Federal y personal técnico que está aportando la Administración de Parque Nacionales.De la mesa de trabajo participó el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, el director del Sistema Federal del Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, el secretario de protección civil de Santa Fe, Gabriel Gasparutti, que próximamente asumirá como subsecretario de Protección de Riesgo de la Nación, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, el director de Defensa Civil, Lautaro López, la diputada Gracia Jarovslasky, el senador Gastón Bagnat, concejales de los distintos bloques y representantes de Prefectura y Bomberos."Hemos visto mucho compromiso de autoridades nacionales, de autoridades del gobierno de Santa Fe, del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y del intendente y el grupo de concejales de distintas bancadas políticas. También la Policía de Entre Ríos y Bomberos Voluntarios de Victoria, que tanto trabajan por el tema que hoy nos preocupa", dijo la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, luego del encuentro llevado a cabo en el salón del Concejo Deliberante."Estamos confluyendo en el mismo espíritu que es mejorar la situación, acabar con los incendios en esta zona, que tanto agobian no solamente a las personas que viven en el lugar, sino a los ciudadanos de Rosario", sostuvo Romero."Estamos en la misma idea, que todos los Estados debemos trabajar completamente de acuerdo, sin hacernos reproches recíprocos, sino usando toda la energía y las iniciativas posibles para mejorar la situación", afirmó."Acá se habló de estudios científicos, de medidas concretas, de pedirle colaboración a Vialidad de la Nación para la empresa concesionaria del servicio del viaducto, ajuste los controles en las banquinas. Se habló de medidas permanentes, que, superado el fuego que hoy no ocupa, tracen un camino de mayor expectativa hacia el futuro y de mayor esperanza, para que no volvamos a tener la misma problemática", indicó la ministra de Gobierno y Justicia."Pero estamos en una condición muy especial, en una bajante excepcional del río, en una sequía muy especial; condiciones que hoy agravan un panorama que, por otra parte, tampoco nos desalienta en el sentido de que no vamos a hacer cosas. Al contrario, son mayores los desafíos, pero estamos convencidos de que lo vamos a lograr".Por su parte, el director del Sistema Federal del Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, explicó que "en estos momentos se está tratando de minimizar la cantidad de focos de incendio, siempre priorizando que se liberen las rutas nacionales y las localidades"."También los objetivos que se están viendo son los lugares de asentamiento de donde hay gente que está viviendo dentro de las islas, que son desde pescadores artesanales a apicultores, como lugares que están siendo afectados en este momento con el fuego. Y como decía la ministra, una de las preocupaciones es que la bajante que tiene el Paraná y las previsiones de déficit de lluvias que van a haber. Entonces, tenemos que evaluar la parte operativa poder sincronizar mejor, porque esto de continuar, no solo va a afectar a Entre Ríos o Santa Fe, sino que también a la provincia de Buenos Aires", agregó el funcionario nacional."El Delta de Buenos Aires, también es otro de los lugares que puede tener este tipo de afectación. Por eso, tanto Defensa Civil de las provincias y los organismos que trabajan en el sistema federal de Manejo de Fuego estamos articulando para dar respuesta más rápida de los focos ígneos que están sucediendo", aseguró.Sobre los equipamientos con los que se cuenta para combatir los incendios, Seufferheld, indicó que "en estos momento hay tres aviones hidrantes destinados y un avión observador del sistema federal, un helicóptero de la Policía Federal, un helicóptero de la Policía de la provincia de Santa Fe y las brigadas que son de Entre Ríos, de Santa Fe, de la Policía Federal y personal técnico que está aportando la Administración de Parque Nacionales".En tanto, el secretario de protección civil de Santa Fe, Gabriel Gasparutti, afirmó estar "muy contento de poder participar de este encuentro con la ministra y el director del Sistema Nacional de Manejo del Fuego para que se vea que estamos las dos provincias, con el gobierno nacional, interesados, trabajando y ocupándonos de resolver esta cuestión"."El trabajo siempre fue coordinado. Las acciones siempre se coordinaron armoniosamente. Las relaciones son excelentes y queda demostrado en esta reunión, y en el trabajo que se coordina que estamos ocupándonos del tema", aseguró.Adelantó que están evaluando "con el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, licenciado Gabriel Fucks de la posibilidad de colocar cámaras, que incluso podrían llegar a ser térmicas, en las torres del puente. A esto se agrega la propuesta del Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, de colocar antenas con cámaras en las tres comisarías de islas, lo que nos parece excelente porque además todo ese sistema de cámaras lo podemos conectar al Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias de todo el país, con lo cual podríamos tener un monitoreo las 24 horas del día de lo que ocurre en toda la región", subrayó."Creemos que técnicamente eso es posible, así que estamos trabajando en eso y la predisposición del gobierno nacional para estas acciones están", aseguró.A su turno el presidente municipal, Domingo Maiocco, señaló: "La verdad teníamos muchas expectativas en esta reunión. Si bien es cierto que mantenemos un contacto permanente con las autoridades provinciales, era fundamental esta presencia en esta jornada de trabajo que, como se decía recién, se han diseñado un montón de acciones, independientemente de lo que está haciendo la justicia. Hoy tenemos un problema serio que es terminar con el fuego y creo que lo que se ha delineado acá nos va a permitir poder tomar medidas que no sólo contraigan la situación de hoy, sino que tengamos prevención a futuro".Además, manifestó que "se está tratando un proyecto del Ejecutivo provincial en el Senado para regular el uso de la isla. Todos sabemos que tenemos aproximadamente130.000 hectáreas fiscales y que hoy hay algunas que están con intrusos y esto es lo que se va a regularizar. Por otro lado, en el manejo de las islas hay un trabajo del INTA de Paraná, del ingeniero Massa que hace 10 años que están trabajando en cómo hacer una cuestión racional del uso de todo el humedal".Finalmente, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, puso de relieve que se trata de "una gran extensión de humedales que presta servicios ecosistémicos muy relevantes a toda la región. A lo largo de su extensión alberga dos parques nacionales, Islas de Santa Fe y PreDelta, un sitio Ramsar interprovincial como es el Delta del Paraná y un área natural protegida en el ejido de Victoria. Por lo que con las quemas se está generando un daño muy grande que hace necesario trabajar para que esto no vuelva a ocurrir".Además, Barbieri dio precisiones del trabajo que se viene realizando desde el Plan Provincial en forma articulada con brigadistas de Nación y la provincia de Santa Fe. Reiteró que las quemas no están autorizadas en las islas.Dijo que la situación de bajante del río y escasez de lluvias continuará con lo cual es necesario "trabajar entre todos, de forma articulada, las distintas jurisdicciones y el gobierno nacional para encontrar las soluciones, hallar a los culpables y hacer lo posible para que no vuelva a ocurrir".Estaban presentes, además, el Jefe de la Brigada Forestal de Entre Ríos, Ariel Martínez, el jefe de prefectura Victoria, Marcos Maldonado Pérez, el encargado de la delegación municipal en islas, Gustavo Andino, la viceintendenta, Ana Schutz, la secretaria de producción y ambiente de la Municipalidad, Paula Vicari, las concejalas Carla Almada y Carolina Delgado y el concejal Franco Brassesco, el jefe de la departamental Victoria, Alberto Regondi y el subejefe Roberto Borré, el encargado del plan provincial del manejo del fuego en esta región, Fabián Daydé, el jefe de bomberos voluntarios en Victoria, Miguel Zapata, entre otros.