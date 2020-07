Para Baradel, "no es el momento de pensar en un retorno a las aulas"

El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación bonaerense (Suteba), Roberto Bardel, aseguró que "no es momento de pensar en un retorno presencial a las aulas", porque aún no hay condiciones "sanitarias ni de infraestructura" para poder evitar contagios de coronavirus.



En declaraciones formuladas a radio Provincia, el dirigente gremial destacó "el enorme compromiso de los docentes que están trabajando en este contexto para sostener el proceso educativo sin las condiciones materiales".



Baradel sostuvo que "36% de los maestros solo tiene un lugar adecuado en la casa para dar una clase y 43% tiene una computadora como herramienta de trabajo propia, lo que muestra el enorme compromiso de los docentes".



Además, indicó que "se incrementó mucho la carga de trabajo con las plataformas a partir de recibir consultas de padres y alumnos, corregir tareas, requerimientos de las autoridades, por lo que pedimos una paritaria docente regulada dentro del marco del trabajo en el hogar".



En tanto, el dirigente destacó las reuniones con el Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección de Escuelas bonaerense en torno a una eventual vuelta a las clases presenciales, aunque aseveró que eso "no quiere decir que mañana se vuelva a las aulas".



"Estamos en una situación muy compleja en términos de contagios y lo prioritario es preservar la salud", por lo cual es necesario "ver la situación de infraestructura de las escuelas porque no están aptas, más allá de la inversión de la Provincia en el plan 'Escuelas a la Obra'".