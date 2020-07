Reforma judicial: Fernández respondió a las críticas de la oposición

Frente a las críticas de la oposición, el presidente Alberto Fernández aclaró que la reforma judicial es "un proyecto de ley que va al Congreso" donde Juntos por el Cambio "tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres y proponer correcciones"."Estamos en un momento único donde las decisiones no deben ser impuestas, sino que deben ser construidas. Ayer lo que se hizo fue mandar un proyecto de ley al Congreso donde la oposición tiene todas las posibilidades plantear sus pareceres y proponer sus correcciones", consideró el primer mandatario en declaraciones a Radio Con Vos.Además, se refirió a la comisión de especialistas que se creó para aconsejar al Presidente sobre posibles cambios en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura."Creamos una comisión para que analice otros problemas de la Justicia que son muy técnicos. Esa comisión va a tener más de 90 días para expedirse y darme los consejos que crean necesarios.Pueden ser posiciones diversas, no tiene que ser algo unánime. Todo va a ir al Congreso después", indicó."Soy un hombre del derecho, para mí es muy importante", expresó."El recurso extraordinario de la Corte se fue ampliando poco a poco. La Corte empezó a intervenir cada vez más. Hoy la Corte define cómo interviene con una arbitrariedad absoluta", explicó Fernández."La Corte funciona mal. No estamos viendo cuántos miembros tiene que tener la Corte. No es eso", sintetizó.