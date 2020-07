Presentaron el proyecto del Parque Lineal Acceso Sur de Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

"El Parque Lineal es una solución que el Municipio acerca a una demanda concreta que plantearon los vecinos. Y no hay nada más gratificante que poder brindar respuestas a la comunidad", afirmó el intendente Adán Bahl luego de la presentación en Casa de la Costa junto a vecinales de la zona.



"Esta propuesta es el resultado de haber trabajado con los vecinos desde el principio. Es la manera en que queremos hacerlo porque así se construye una ciudad, en conjunto. Ninguna gestión cambia nada sola. Mejorar a Paraná es tarea de todos y todas las voces tienen que estar", agregó Bahl.



"Es necesario contar con espacios públicos de calidad en toda la ciudad. Eso es una ciudad inclusiva y es lo que queremos para Paraná. Uno tiene que poder recrearse cerca del lugar en donde vive, sin necesidad de tener que atravesar toda la ciudad. Por eso estamos enfocados en la recuperación de plazas y parques", destacó.



"La idea es que también sea un lugar de encuentro y de cultura, en donde se organicen espectáculos y ferias itinerantes. La instalación de un parque es además un aporte al cuidado del medio ambiente porque incluye vegetación, lo que ayuda a preservar las características del suelo y a prevenir anegamientos. Además ayuda a renovar el aire y es muy útil para mantener la temperatura ambiental. Esa es la Paraná que queremos. Una ciudad saludable, limpia, en la que todos los vecinos, sin importar el barrio en que vivan, tenga acceso a todos los servicios y facilidades", sostuvo el Intendente.



Refiriéndose al intercambio de ideas y propuestas con los vecinos presentes en el encuentro, Bahl expresó su "gran respeto por la enorme tarea que realizan la mayoría de las vecinales de la ciudad", y agregó: "Estoy convencido de que las obras que hacemos tienen que ser para mejorar la vida diaria de las personas. Por eso, en esta instancia de tener un proyecto a punto de concluir, era imprescindible para mí y nuestro equipo tener la visión de los vecinos que van a disfrutar esta obra".



Los pasos a seguir

"Hicimos el desarrollo, se hicieron aportes, y con esta visión podemos concluir la etapa final del pliego licitatorio que llevará unos 30 días para luego buscar el financiamiento y poner en marcha el trabajo. Este Parque Lineal va a ser un lugar de recreación de varios barrios y muchas comisiones vecinales. No queremos que las obras sean parches, queremos que sean obras definitivas y que estén concebidas en la visión que tiene el vecino", concluyó. Detalles técnicos de la obra "Ocupará la traza de la ex Circunvalación sur. Ahora estamos en la gestión de obtención de las tierras y generando un plan urbanístico integral para poner en valor este espacio público en distintas etapas e intervenciones, como un proyecto colectivo de construcción colectiva", explicó el secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik.



"Hoy presentamos el primer tramo del proyecto. Va a ser el primer Parque Lineal que va a tener la ciudad en este sector, y va a incluir un circuito aeróbico con un reservorio hídrico y zona de actividad recreativa y deportiva. Todo con la recuperación de una calle pública que será un manda peatón para actividad de la economía social. Se trata de un proyecto integral de más de 220 metros y más de una hectárea y media de superficie, destinada a estas vecinales que requieren en los inmediato un parque público para sus actividades", agregó el funcionario.



El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial y no solo será una alternativa para los paranaenses, también podrá recibir visitantes de localidades cercanas.



Pautas de diseño

- Consolidar el primer tramo de un gran parque urbano.

- Proveer áreas forestadas de descanso y un recorrido aeróbico recreativo, con su equipamiento específico. Además, integrar otros usos comunitarios al parque urbano (ferias itinerantes, expresiones artísticas, etc.).

- Resolver los problemas emergentes de la evacuación de los desagües pluviales de la obra de acceso sur a la ciudad, que generan anegamientos recurrentes sobre calle Noaco y el sector norte de la misma.

- Regularizar la traza de calle Noaco, priorizando al peatón.

- Regularizar la situación dominial del predio.

- En sentido oeste-este, la propuesta articula sobre dos elementos polares. Al oeste, una Plaza Seca-Puerta Urbana junto a un fuelle de amortiguación Ruta-Parque generado por forestación y, al este, un reservorio natural para el control de los excedentes hídricos provenientes de la ruta.

- Articulando los extremos, se plantea una cinta peatonal como circuito aeróbico recreativo, con estaciones de descanso y deportivas, envolviendo el reservorio.

- Las estaciones de descanso en el sector oeste están rodeadas por forestación. Las estaciones deportivas se hallan en el sureste frente al reservorio (junto a las mismas un núcleo de sanitarios públicos).



Acompañaron al intendente Adán Bahl en esta presentación, la viceintendenta, Andrea Zoff; la diputada provincial Carina Ramos; la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farias; el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento; el secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik; y la directora de Comisiones Vecinales, Bibiana Fehr. En tanto que por las comisiones vecinales de la zona sur, estuvieron presentes Maximiliano Céparo (Colinas del Sur), Pablo Tobare (De las Américas), Alicia Glauser (Santa Lucía), Marina Selci (Jardín de las Américas) y Pablo Ulriche (Bertozzi).



Testimonio de las vecinales

Maximiliano Céparo (barrio Colinas del Sur): "Estamos muy contentos por poner en valor terrenos que estuvieron durante muchos años abandonados. Es muy buena la idea de incluir a los vecinos en estas decisiones, porque somos los que la vamos a ocupar ese espacio público y estamos totalmente agradecidos que nos tengan en cuenta para las sugerencias".



Alicia Glauser (presidenta comisión vecinal Santa Lucía y miembro de la Asamblea Ciudadana Vecinalista): "Es el desahogo que tenemos los vecinos de la zona sur a raíz de la autovía, con seis calles, que nos dejó sin nada. Es un desierto de hormigón para los vecinos, porque se sacaron todos los árboles de la Avenida de las Américas hasta el km 5 ½ y nos dejaron sin verde. Este parque viene a suplir ello con arboledas, con zonas de recreación y deportes, y espacios para artesanías, lo que no tenemos".