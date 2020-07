El Senado tratará las leyes de teletrabajo y sostenibilidad de la deuda

El decreto de convocatoria fue firmado este martes por la vicepresidenta Cristina Kirchner, e incluye además una serie de pedidos de acuerdo.



El proyecto de teletrabajo obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado y el oficialismo buscará sancionar sin cambios el texto aprobado en la Cámara de Diputados, a pesar de algunas objeciones formuladas por Juntos por el Cambio.



La iniciativa no fomenta el teletrabajo, sino que establece presupuestos legales mínimos para esta modalidad -extendida con la pandemia del Covid-19- y delega las regulaciones específicas en los convenios colectivos de cada actividad.



La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio? modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.



En primer lugar, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.



El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.



Este último punto fue uno de los que cosechó mayores dudas, y hubo un planteo de la oposición para que la reversibilidad sea bilateral y haya un plazo de pre-aviso.



El proyecto considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.



Además, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.



Durante la discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, representantes del sector empresario cuestionaron estas regulaciones, pero el Frente de Todos decidió avanzar para que "haya ley lo antes posible".



En cuanto al proyecto para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.



Cuando se produjo el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juntos por el Cambio manifestó su acompañamiento, pero firmó dictamen en disidencia parcial, a raíz de que no se haya aceptado esperar una semana más para afinar la redacción de la iniciativa.

