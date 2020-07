Stratta presentó la Red Multipartidaria de legisladoras para la igualdad

En el marco de un conversatorio virtual sobre "Mujeres y política: derechos conquistados y desafíos pendientes", la vicegobernadora Laura Stratta presentó la Red multipartidaria de legisladoras entrerrianas para la igualdad, con más de 200 participantes. De la actividad fue parte la exvicegobernadora y senadora nacional de La Pampa, Norma Durango, legisladoras provinciales y nacionales, viceintendentas y concejalas.Al respecto, la vicegobernadora y presidenta del Senado entrerriano sostuvo: "Desde la Vicegobernación se impulsa un espacio multipartidario y multisectorial con el objetivo de dar cumplimiento efectivo al Artículo Nº 17 de la Constitución de Entre Ríos, impulsar acciones positivas para corregir desigualdades de género y reconocer la trayectoria de mujeres en la lucha por la igualdad". Desde esta perspectiva, Stratta indicó: "Lanzamos esta Red para la Igualdad que estará conformada, por un lado, por una Red multipartidaria de legisladoras entrerrianas que es la que presentamos hoy formalmente y, por otro, por una Red multisectorial para la igualdad, que estará integrada por representantes de diferentes ámbitos de la comunidad y que estaremos formalizando próximamente".La actividad se enmarcó en un conversatorio virtual bajo el título "Mujeres y política: derechos conquistados y desafíos pendientes" del que participó la exvicegobernadora y senadora nacional de La Pampa, Norma Durango. Además, la diputada provincial mandato cumplido Lucy Grimalt, compartió experiencias sobre la sanción a la modificación de la ley de municipios en el artículo que sostiene la paridad en los Concejos Deliberantes; mientras que Lorena Arrozogaray, se refirió a su experiencia como primera viceintendenta de Gualeguaychú."Hoy somos una gran cantidad de mujeres conectadas, desafiando los límites territoriales, partidarios, sectoriales, para profundizar un camino común, abierto, plural, de escucha; que recoja las experiencias anteriores y que plantee nuevas estrategias para hacer frente a los nuevos desafíos de este tiempo, no sólo en el ámbito de la política con la paridad, sino trascendiendo ese debate, para avanzar en todos los ámbitos", indicó la vicegobernadora.Stratta adelantó además que el 13 agosto se realizará el lanzamiento de la Red Multisectorial para la Igualdad, con un nuevo conversatorio cuyo eje será "Mujeres e inequidades en diferentes ámbitos. Un recorrido por las empresas, sindicatos y organizaciones de la comunidad".Seguidamente, la vicegobernadora agradeció especialmente a Norma Durango, a las legisladoras, intendentas, concejalas y a todas las mujeres que participaron de este encuentro virtual. "Agradecerles a todas las que hoy están acompañando, desafiando los límites y construyendo con nosotros esta red, que es tan necesaria", dijo destacando la importancia de construir espacios desde lo multipartidario y multisectorial."Queda claro que esto es con todas con todes, construyendo lazos, estrechando vínculos, teniendo una visión sorora y solidaria, pero también fijando estrategias, negociando espacios y que no es sólo una lucha de la política sino desde la política, que la búsqueda de la paridad y la equidad es una pelea que debemos compartir también con otras mujeres en los espacios donde las mujeres habitamos y transitamos. Esta red está para ponerle mucho contenido, compromiso, ganas y muchas voces", resaltó Stratta.Por su parte, Durango agradeció a la vicegobernadora por la invitación y recordó a Evita, en el mes del 68º aniversario de su paso a la inmortalidad. "Esa mujer valiente, inteligente, compañera y sorora que visualizó y concretó los derechos de las mujeres", señaló tras saludar a las asistentes virtuales participantes de distintos partidos políticos que participan del conversatorio. "Eso habla muy bien de la democracia entrerriana", añadió.Luego, durante su exposición, refirió a la necesidad de contar en todas las provincias con una legislación mayor que participen las mujeres, que otorgue y asegure derechos. "Ya que siempre tenemos desventajas en la tarea de ocupar diferentes lugares y en todos los ámbitos", expresó al tiempo que mencionó a La Pampa como pionera en materia de garantizar derechos de las mujeres. Habló de la Ley de Cupo femenino, de su recorrido histórico y se refirió al debate actual de la paridad de género en la representación política pampeana.Durango, terminó su alocución recordando las palabras de Rita Segato, quien dijo: "Debemos construir una forma feminista de hacer política. Yo estoy convencida que la ley de paridad va a cambiar este paradigma y todas las mujeres vamos a poder tener las mismas posibilidades para poder ocupar los cargos que nos interesen y por los cuales militamos", finalizó la exvicegobernadora de La Pampa.A su turno, Grimalt dijo sentirse emocionada poder participar de este encuentro virtual porque "es recordar todo lo que las mujeres hemos venido construyendo pasito a pasito para llegar a este concepto que hoy hablamos de paridad, y entre todas vamos dándole forma, contenido y el aporte de generación en generación".Indicó que "el trabajo de las mujeres en la política ha sido fundamental para sostener para llegar a este lugar aquí" y agregó: "En Entre Ríos es muy rica la historia de las de las mujeres, de todos los partidos políticos, en los '80, en los '90 y para llegar al artículo 17 hubo un largo camino", recordó la exdiputada provincial tras asegurar: "Hoy nadie nos puede venir a decir que no hay mujeres".Por último, Arrozogaray habló sobre su experiencia como primera viceintendenta de Gualeguaychú. "Es una alegría y un orgullo compartir este espacio que nos fortalece día a día", manifestó tras hacer un repaso de las acciones de la gestión y el trabajo que vienen realizando en un proceso de igualdad y los nuevos desafíos por delante.