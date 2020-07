Scarione: "Trabajaremos para mejorar y mantener la Caja de Jubilaciones"

Política Bordet designó al nuevo titular de la Caja de Jubilaciones

El gobernador Gustavo Bordet designó al contador Edgardo Scarione como nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. El profesional, de amplia trayectoria en el organismo, reemplazará a Daniel Elías.que "es un orgullo, pero no un orgullo personal, sino un agradecimiento al gobernador en que haya confiado en un empleado público. Nosotros veníamos de antecedentes de que otros gobiernos designaban otro tipo de funcionarios. El gobernador sigue confiando en los empleados públicos, en los empleados de la Caja. Agradezco esta responsabilidad que se ha depositado en mí".Comentó que "tengo 34 años y un mes de empleado público. Y 34 años y cinco meses de Contador".Aseguró que "la única forma de trabajar es en equipo. Toda la vida en la profesión liberal y en el trabajo en relación de dependencia he trabajado en equipo. Los desafíos tienen que ver con afrontar el futuro, que no es fácil, pero tampoco imposible. Debemos tener un sistema previsional que permita la asistencia a todos los entrerrianos y todos los que aportamos. Queremos la Caja y queremos hacer lo mejor posible. Prometer no se puede prometer nada, siempre he trabajado con mis compañeros"."Trabajaremos todos juntos para mejorar el sistema jubilatorio en lo que se puede, mantenerlo y trabajar día a día. No hay fórmula, solamente trabajo", agregó.En ese sentido, manifestó que "soy parte de un equipo, con el gobernador nos conocemos hace mucho tiempo, estudié en Concordia. Fuimos compañeros de facultad y del mismo espacio político. Cuando él fue Ministro yo fui su Director Contable, y así sucesivamente. Respondo a mi capitán que es el gobernador y estoy en el lugar que él necesite. Hoy me dijo que necesitaba que yo tome esta función. Con toda la responsabilidad y fuerzas la encararé"."Aún debo reunirme con Bordet, con el Ministro de Economía, con mis compañeros de trabajo. De ahí empezaremos a delinear todos los pasos. Comenzaremos este miércoles", finalizó.