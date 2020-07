Martín Guzmán le respondió a los bonistas y ratificó su oferta

El pasado lunes tres grupos de acreedores enviaron una carta -junto a más adherentes- donde aseguran poder bloquear el canje. A su vez, insistieron en un nuevo aumento en los pagos ofrecidos. Esta mañana, el ministro de Economía Martín Guzmán les respondió en diálogo con Bloomberg TV donde mantuvo su postura e hizo referencia al esfuerzo significativo que hace el país.



El sábado el funcionario aseguró en un comunicado que la suba en los pagos implicaría un ajuste sobre los sectores más vulnerables a raíz de la crisis que atraviesa la Argentina en la actualidad. De esta manera, destacó: "No son números, son vidas de personas".





Luego, agregó: "Hemos hecho una oferta y, en el contexto del Covid-19, que tuvo consecuencias muy malas para la economía, mejoramos significativamente la oferta. Es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer sin comprometer los objetivos sociales que queremos alcanzar".



A su vez, Martín Guzmán apuntó sobre la gestión anterior en lo que respecta a la deuda: "No queremos comprometernos a algo que nos vamos a poder cumplir. Sería poco realista seguir aumentando las promesas de lo que podemos pagarle a los acreedores. En el pasado se hicieron las cosas mal, ahora las queremos hacer bien".



El país se encuentra a una semana de una nueva negociación para el cierre del plazo vigente sobre el canje de la deuda externa. "En 2016, se adoptó el lenguaje que se había consensuado a nivel internacional, por lo que si hay alguna innovación, la adoptaremos. Es algo que nos excede", sostuvo el ministro.



Con respecto a la posibilidad de acceder al financiamiento de Wall Street, el funcionario señaló que no "se espera volver a los mercados por un buen rato", sino que la idea es "restaurar el mercado de deuda local".



Para ello, el Gobierno espera "lograr una consolidación fiscal". Por otro lado, afirmó que desea ensamblar un acuerdo con el FMI "independientemente de lo que ocurra con las negociaciones".