Daniel Elías presentó su renuncia a la Caja de Jubilaciones

Este martes, Daniel Elías presentó a través de una carta al gobernador Gustavo Bordet su renuncia formal como presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.



En la misiva, manifiesta que el diputado Marcelo Casaretto le ofreció formar parte de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual forma parte de una nueva Comisión Bicameral que abordará un proyecto de nuevo régimen de movilidad jubilatoria y evaluación de los Regímenes Especiales.



"La convocatoria resulta imposible de evadir, puesto que se presenta un desafío histórico de participar junto a nuestro Diputado del debate de los contenidos de esta normativa que impactará en una de las políticas pública más importantes de nuestro país; además, la conducción de dicho legislador que ha sido y es ponderada por el ámbito político institucional, merece el acompañamiento y apoyo que esté a nuestro alcance, en la convicción que podemos junto a él, generar las mejores leyes que permitan a nuestro país afianzar un estado de bienestar que nos merecemos", indica Elías en el escrito.



A continuación, la carta textual enviada por Elías a Bordet



SEÑOR GOBERNADOR

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

CDRO. GUSTAVO E. BORDET

SU DESPACHO.-



Me dirijo a Ud con el respeto y aprecio que merece su investidura a fin de expresarle que he recibido una propuesta del Sr. Diputado Nacional Marcelo Casaretto, actual Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para integrarme formalmente a dicha Comisión a fin de prestar servicios brindando el conocimiento, asesoramiento y experiencia acumulada en estos 30 años de transitar la Seguridad Social de nuestra Provincia, particularmente en un momento donde dicha Comisión forma parte de una nueva Comisión Bicameral conformada por diputados y senadores nacionales especialmente constituída para abordar un proyecto de nuevo régimen de movilidad jubilatoria y evaluación de los Regímenes Especiales, y que, seguramente será parte de otros proyectos vinculados a la Seguridad Social de nuestro país.



Como Ud observará Sr. Gobernador la convocatoria resulta imposible de evadir, puesto que se presenta un desafío histórico de participar junto a nuestro Diputado del debate de los contenidos de esta normativa que impactará en una de las políticas pública más importantes de nuestro país; además, la conducción de dicho legislador que ha sido y es ponderada por el ámbito político institucional, merece el acompañamiento y apoyo que esté a nuestro alcance, en la convicción que podemos junto a él, generar las mejores leyes que permitan a nuestro país afianzar un estado de bienestar que nos merecemos.



Así las cosas SR. Gobernador, dejo a vuestra disposición el cargo de Presidente de la Caja de Jubilaciones que he ocupado con orgullo y responsabilidad durante más de 16 años y en cuya institución puedo asegurar que el Estado Provincial cuenta con el personal más capacitado, eficiente y honesto que tal vez puede encontrarse en la Administración de nuestra Provincia, lo que me permite asegurarle que quien lleve adelante la conducción del organismo podrá apoyarse en ellos y ellas para sostener un nivel de gestión como el que merece toda nuestra sociedad, de ello no tengo dudas y se lo puedo asegurar.



En la convicción que Ud sabe entender estos momentos donde debemos dar todo y más aún, le manifiesto mi conformidad y consentimiento al pedido que ha formulado el Sr. Diputado y que se adjunta a mi presentación, agradeciéndole a Ud y todo el Gabinete la oportunidad de haber compartido este tiempo como parte de una gestión







que busca y buscará por sobre todas las cosas, el bienestar de todos quienes vivimos en este bendito suelo llamado Entre Ríos.



Que Dios y la Virgen lo iluminen siempre a Ud, su familia y todos quienes soñamos con una Provincia y un país mejor.



Estoy como lo he estado siempre, a sus órdenes.



Con afecto.





DANIEL ANTONIO ELIAS