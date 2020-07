El titular de Anses en Jujuy pidió cobrar el IFE: Qué explicación dio

El Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para asistir a las personas que no pueden trabajar por el coronavirus y la cuarentena. Sin embargo, el jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Jujuy también se inscribió.



Se trata de Adrián Mendieta, que no solo reconoció haber solicitado el IFE sino que dio una insólita explicación para intentar minimizar el hecho.



"Asistimos a un montón de personas para poder cargar el IFE. Yo, como otros compañeros, puse a modo de prueba mi DNI para ver cómo impactaba en el sistema y cómo era el rechazo de una carga", justificó.



Inmediatamente, el sistema rechazó la solicitud del ahora jefe del organismo de Jujuy, que dijo que hizo su prueba cuando todavía no había asumido el cargo.



"Era más que obvio que después de haber sido intendente, de compartir mi casa con mis padres jubilados y con la madre de mi hijo, que también es funcionaria, iba a salir rechazado", afirmó.



"Lo hice siendo consciente de que iba a ser así. No tuve otra intención", aclaró, pero a la vez se puso a disposición de la Justicia para que lo investiguen.



Mendieta fue intendente de El Carmen, una de las ciudades más importantes de la provincia norteña. También fue precandidato a gobernador provincial. En mayo llegó a la Anses de Jujuy.