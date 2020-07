Pymes: "Hay sectores muy sensibles que estuvieron paralizados"

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), en diálogo con el programa Quién Dice Qué, criticó el desempeño de los bancos privados en medio de la pandemia de coronavirus y consideró "muy importante" al paquete de 60 medidas que prepara el Gobierno para el sector, castigado por la pandemia de coronavirus.



El presidente "ha hecho anuncios muy importantes. Claramente ha manifestado la intención concreta de ampliar los ATP para todo el sector de las pymes. Es importante porque en país hay más de 15 mil pymes industriales que están en situación de crisis", resaltó.



Manifestó en el mismo sentido que "la pandemia ha sentenciado a muerte a unas 2000 pymes".



"La ayuda del ATP, que se subsidie el salario, más este crédito que anunció el gobierno a las pymes industriales que están comenzando a producir que es a tasa cero, es muy importante y es lo que le va a dar sustentabilidad a las pymes en este tiempo de pandemia", consideró.



Mencionó que las pymes industriales, contempla a un sector "de hasta 250 trabajadores de industria que son las que generan valor agregado, las que producen. Hoy el sector pyme industrial se sostiene gracias a que el Estado le está dando a través de la AFIP el beneficio, te dicen 'te perdonamos los impuestos, no les vamos a embargar, no le vamos a cerrar la cuentas en los bancos. Le permitimos que no le corten la energía'. Se trata de una serie de medidas para que las pymes puedan sostenerse".



"Nunca hubo un gran compromiso por parte de la banca privada al sector productivo", señaló, para luego remarcar que las entidades financieras han "tenido una rentabilidad del 125%, cuando en el resto del mundo no pasaba del 15%".



Al ser consultado, Rosato afirmó que "hay sectores muy sensibles, como el de la industria textil, la del calzado, fabricantes de bienes de capital, que proveen a la industria energética, como por ejemplo del petróleo y gas. Son los más golpeados, producto de que estuvieron paralizados".



"Hoy la industria está produciendo a un promedio general medio de 40 % ó 50 % de la capacidad instalada. Hay industrias como las esenciales que están produciendo a un 80 %, otras que están al 50 y otras al 10 %. La clave es como sostenemos a las pymes en la pandemia. Necesitamos sostenerlas para que puedan quedar de pie, que puedan sobrevivir y comenzar la post pandemia en un proceso muy lento", entendió.



De la misma manera aseveró: "Todas las provincias sufren. No nos olvidemos que en el interior hay muchos insumos que se producen y que adquieren las pymes. En Buenos Aires, por ejemplo, dependemos de algunos productos que se fabrican en el interior y viceversa. Todo el país sufre la crisis, la economía está en crisis".



"Veníamos de una situación complicada de años anteriores y las que estuvieron en mayor situación de crisis, no pudieron soportar la cuarentena. Esas, entre abril mayo y junio, han cerrado. No pudieron hacer nada pese a la contención que tuvieron. En base al pedido que venimos haciendo desde hace un tiempo, decíamos que no sirve que nos financien al 24 %, porque una pyme, que está en situación de crisis y ante una pandemia, es imposible que pueda pagar ninguna tasa de interés. Hoy como en el resto del mundo, las pymes necesitan financiamiento blando, con un periodo de gracia y a pagar a dos o tres años que es lo que le reclamamos a la banca privada", apuntó Rosato a Quién Dice Qué.



De la misma manera puntualizó: "Con el ATP hasta fin de año, estamos hablando que unas 300 mil pymes que se están financiando y representa a más de 2 millones de trabajadores. Es una ayuda, pero más allá de eso, hay que trabajar intensamente, Y decimos, 'se requiere la unión nacional'. Todos los sectores de la industria, la producción debe sentarse y analizar sector por sector, cuáles son los más críticos y donde hay más que asistir".



Rosato anunció además, que la entidad que preside organizará en noviembre próximo un encuentro nacional que contará con la presencia de representantes del Gobierno, sindicatos industriales y las organizaciones sociales, que tendrá como principales ejes de debate la reforma laboral e impositiva.Elonce.com.