Municipio apuesta a la ciencia y desarrollo de la industria del conocimiento

El intendente Adán Bahl elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que crea el Distrito del Conocimiento. Se trata de una iniciativa de vanguardia que busca poner a Paraná en la senda de la innovación para contribuir al desarrollo económico de alto valor agregado. Es, además, una gran posibilidad para la generación de empleo de calidad, destacó el presidente municipal.



El Ejecutivo Municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto que impulsa la creación del "Distrito del Conocimiento", una iniciativa que propone vincular a las universidades y el sector productivo buscando potenciar a aquellas empresas que realizan actividades que tienen que ver con el conocimiento.



El presidente municipal Adán Bahl se reunió con la viceintendenta Andrea Zoff para avanzar en la presentación de la iniciativa. "La industria del conocimiento en Paraná tiene un gran potencial para generar y proveer empleo, particularmente para nuestros jóvenes", subrayó Bahl. ¿De qué se trata? La iniciativa representa una apuesta decisiva a los desafíos que plantea el desarrollo de la ciudad en materia de innovación y conocimiento. Se trata de una nueva plataforma de interacción entre alta tecnología y ciencia aplicada a la producción de bienes y servicios que tiene como objeto contribuir al desarrollo económico de alto valor agregado, la promoción de la cultura científico-tecnológica y la sinergia entre el plano académico, gubernamental y empresario.



"Nace de un amplio acuerdo y compromiso público-privado de los actores locales involucrados con la innovación a través de la cooperación entre las entidades del sector científico y tecnológico, del sector privado y el Estado, tanto municipal como provincial", explicó el Intendente.



La gestión municipal enfatizó, tiene "una visión integradora de la ciencia, y en nuestra ciudad pretendemos darle un lugar preponderante junto a la tecnología y a la industria del conocimiento. Es una gran tarea que comenzamos a desarrollar y que es fundamental sostener para potenciar las empresas locales". El Concejo tratará el proyecto el viernes La viceintendenta Andrea Zoff, por su parte, informó que el proyecto de ordenanza será tratado en la sesión del próximo viernes y resaltó que Distrito del Conocimiento significa una propuesta integradora e innovadora que busca potenciar a aquellas empresas que realizan actividades que tiene que ver con el conocimiento.



"Lo que plantea la ordenanza es no solo generar un espacio físico para que se asienten estas empresas, sino también brindarles beneficios fiscales, impositivos, y también la infraestructura necesaria. Pero, fundamentalmente, impulsa una sinergia entre El estado, las universidades, el sector público y las organizaciones no gubernamentales, porque se prevé capacitación e incluso integración de personas que viven en esta zona", sostuvo Zoff.



"Es un proyecto sumamente importante, sumamente innovador, que será tratado el viernes y donde los concejales ya conocen el proyecto, ya estuvimos charlando con quienes lo desarrollaron así que estimamos pronto vamos a poder contar con esta ordenanza", anticipó. Detalles de la iniciativa El Distrito del Conocimiento será un área de asiento de las actividades económicas que, mediante la incorporación, aplicación y adopción intensiva de conocimientos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología, mejoran la producción de bienes y servicios, poniendo a la innovación y a las ideas de las personas como factor central de crecimiento.



Serán beneficiarias de las políticas de fomento y promoción del Distrito del Conocimiento, las personas humanas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, cuya actividad principal sean: servicios basados en conocimiento, bioeconomía, nuevas tecnologías e industria 4.0 y la industria espacial, a través de la realización de alguna/s de las siguientes actividades:



a) Servicios basados en Conocimiento: desarrollo de software, audiovisual, servicios profesionales, I+D y salud.



b) Bioeconomía: biotecnología y biomasa.



c) Nuevas tecnologías e industria 4.0: impresión 3D, robótica avanzada, internet de las cosas, inteligencia artificial, computación en la nube, simulación, big data, nanotecnología e I+D experimental.



d) Industria espacial: satélites, partes y componentes, servicios asociados e infraestructura específica.



La Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología o la que en el futuro las reemplace, será la autoridad de aplicación. Instituciones participantes Están involucradas en el proyecto instituciones de prestigio tal el caso de la Corporación para el Desarrollo de Paraná (Codeoa), el Colegio de Profesionales de Ciencias Informáticas de Entre Ríos (Coprocier), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Unidad de Extensión Paraná, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Paraná.