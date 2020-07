El intendente de José C. Paz quedó imputado por "encubrimiento de narcotráfico"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue imputado hoy por "encubrimiento de narcotráfico" luego de la polémica que generaron sus dichos sobre la supuesta venta de drogas en ambulancias municipales, en momentos en que recibió el respaldo del gobierno de Axel Kicillof.El mandatario comunal no se presentó en la Fiscalía de Delitos Complejos de San Martín, pero envió en su nombre al abogado Oscar Paoletti, que se notificó de la imputación y lo puso a disposición de la Justicia.Sobre eso, el intendente afirmó este lunes que "hay malicia para sacar el video en este momento", y aclaró que con "falopa" se refería a "Rivotril y esas cosas"."Tuve una discusión fuerte con los empleados de emergencia que no estaban saliendo. Bajé a hablar y salió el exabrupto", explicó Ishii en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia."Tenía que sacar a la gente a laburar y un chofer de la ambulancia me filmó. No encubro nada. Al contrario: se malinterpretó lo que dije", explicó Ishii.El jefe municipal pidió, además, que lo "dejen laburar", e indicó: "Ya está, si quieren que vaya a la Justicia, voy a aclarar lo que haya que aclarar"."Estoy en contra del narcotráfico. Lo dije varias veces", aseguró Ishii, en tanto que aclaró que "falopa es todo lo que es Rivotril y esas cosas".En medio de la polémica, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, salió a respaldar al intendente de José C. Paz y remarcó que es "un hombre que le pone el cuerpo a los problemas" y "trabaja de sol a sol"."Respecto de las expresiones del intendente Ishii creo que fueron debidamente aclaradas por el intendente. Hubo cuestiones de la fiscalía y el intendente se encuentra a derecho y explicará la situación", manifestó Bianco en conferencia de prensa.