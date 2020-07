Alberto Fernández y el gobernador Bordet destacaron la figura de Evita

El presidente Alberto Fernández, gobernadores, legisladores y referentes sociales recordaron hoy a Eva Perón en la red social Twitter, donde destacaron sus valores, su compromiso y sus acciones en favor de los más necesitados y postearon fotos y fragmentos de sus discursos, al cumplirse 68 años de su fallecimiento."El recuerdo de Eva Perón nos convoca siempre a trabajar primero por los que más sufren, que son los más humildes, y nos marca el camino que debemos seguir como sociedad: donde haya una necesidad, debe nacer un derecho", escribió Alberto Fernández, en su cuenta de Twitter.La frase del jefe de Estado precede a una foto de Evita, en donde se la ve rodeada de niños.

Por su parte, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, escribió junto a un video: "Evita es el rostro y es el nombre de la justicia social en la Argentina. Su partida sigue siendo llorada por los humildes de nuestro país que encontraron en ella la concreción de aquellos sueños que parecían inalcanzables en una sociedad marcada por el dolor de la desigualdad.Fue la voz de los trabajadores, de las mujeres y de los humildes a los que aquellos proyectos de concentración de la riqueza dieron sucesivamente la espalda. Incesante y laboriosa, Evita fundó sobre la base del amor y del cuidado de los más débiles una nueva política.Cada 26 de julio decimos que Evita no murió, porque En vano fueron las manifestaciones de odio que intentaron apresurar su muerte. Porque su mano tendida, su gesto fraterno, y su verbo flamígero sobrevuelan aún hoy esa conciencia de dignidad y lucha que anida en la Argentina.Evita es la manifestación más clara de que sólo la voluntad del pueblo puede transformar la historia y encaminarnos a esos horizontes de igualdad y felicidad que todavía hoy perseguimos. Evita permanece viva en el sueño y el tesón de los argentinos. Evita es futuro".

El canciller Felipe Solá también publicó en su cuenta un fragmento de la filmación del histórico acto encabezado por Eva y Perón en el balcón del ex Ministerio de Obras Públicas (actual cartera de Desarrollo Social), en 1951, cuando la CGT reclamaba una fórmula conjunta para las elecciones de ese año."El peronismo fue el único movimiento en el mundo que le dio al amor una categoría política, y Evita lo hizo posible. Ese amor vive en el pueblo argentino", escribió Solá para acompañar el video en el que se escucha un tramo del discurso de Evita: "A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino; que en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas haya dedicado las horas, las noches y los días a mitigar dolores y restañar heridas"."Todo lo que hice, no lo hice nunca por ocupar ninguna posición política en el país; es que estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidenta no es más que un honor y yo a qué aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi Patria", dice Evita en esa masiva concentración.También, como parte de las expresiones de tributo, hoy, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recordó en sus redes sociales: "A 68 años del paso a la inmortalidad de Evita, llevamos su lucha como bandera para la construcción de una Patria más justa para todas y todos. #EvitaEterna #OrgulloBonaerense".En igual tono, la vicegobernadora Verónica Magario escribió en Twitter: "Evita, militante entrañable del amor y la igualdad, falleció con 33 años. Pero con la seguridad de que su pueblo levantaría las banderas de los más humildes llevándolas a la gloria"."68 años después, continuamos con el legado que nos dejó: amor para el pueblo y justicia social", concluyó Magario."Recordamos con amor el inmortal ejemplo de Evita, abanderada de los humildes y la justicia social en Argentina y América Latina.El logro del voto femenino y el impulso a los derechos sociales de la mujer y los niños son una luz en las luchas por la plena igualdad de género", expuso en redes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.En esa línea, las ministras de Gobierno, Teresa García, y de Trabajo, Mara Ruiz Malec, postearon: "Evita eterna".Pablo López, el ministro de Hacienda y Finanzas, escribió: "Seguimos en la construcción de una Argentina soberana, justa y digna. 1952 - 26 de Julio - 2020. #EvitaEterna".El senador nacional Jorge Taiana recordó a Evita, "la abanderada de los humildes", con el posteo en Twitter del texto "Esa mujer" de Rodolfo Walsh, en la voz de Alejandro Apo.El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el de San Juan, Sergio Uñac; los intendentes Fernando Gray y Juan José Mussi; y el diputado provincial Juan Carlos Alderete, entre muchos otros, también homenajearon a Evita en las redes.