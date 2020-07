La Corriente Arturo Illia buscará consenso, pero no descarta ir con lista propia

Dirigentes de todos los departamentos de la provincia participaron este sábado de una asamblea virtual convocada por la Corriente Arturo Illia de la Unión Cívica Radical.



En la reunión dialogaron sobre la realidad del país y de la provincia en el contexto de la pandemia por el Covid-19, destacaron el rol colaborativo que tuvo la UCR y también resaltaron la firme decisión de haber marcado errores cuando las intenciones del gobierno fueron debilitar la república o profundizar el ajuste.



La crisis desatada producto de la pandemia "ha requerido que los partidos debamos acordar importantes decisiones políticas", pero "aún con nuestras profundas diferencias con el gobierno nacional y provincial, desde el radicalismo y desde Juntos por el Cambio hemos sido consecuentes con el momento que atravesamos y prestamos una generosa colaboración", indicó la Corriente en un comunicado.



"Fuimos respetuosos de la voluntad popular que determinó que nuestro rol sea el de oposición, por lo cual marcamos errores y propusimos medidas. Nos enfrentamos a medidas retrógradas como la decisión de liberar presos de la corrupción, el intento por debilitar el sistema republicano, o la injustificada intención de expropiar empresas. Y en la provincia nuestros legisladores le dijeron no a una nueva ley de emergencia que profundiza el ajuste", manifestaron.



Luego afirmaron que pese a la derrota electoral que permitió "el regreso del kirchnerismo al poder, Juntos por el Cambio sigue unido" y recordaron el respaldo del 41% de los argentinos y el triunfo que se obtuvo en Entre Ríos en los comicios presidenciales y legislativos. Es en este marco, que "nuestros legisladores han sido consecuentes y han mantenido unido el espacio en las legislaturas".



Luego resaltaron que "la Corriente Illia tiene diez años de trabajo político ininterrumpido" y sostuvieron que "con aciertos y errores ha consolidado una trayectoria y un liderazgo en el radicalismo entrerriano". En ese marco, señalaron que tiene representación en cada uno de los diecisiete departamentos y que desde este espacio han surgido candidaturas y reconocidas referencias del partido y la coalición.



"Hoy decimos que si hemos sostenido una actitud amplia respecto a los gobiernos provincial y nacional, con más razón los radicales debemos priorizar nuestras coincidencias sobre las diferencias y asumir nuestro rol como protagonistas de la coalición -sin esperar que nadie nos venga a buscar- para comenzar la transformación de la provincia después de veinte años consecutivos de gobiernos justicialistas", aseguraron desde la Corriente Illia.



Bajo esa convicción, la Asamblea de la Illia resolvió "iniciar conversaciones con otros espacios internos del partido en vista a las próximas elecciones partidarias para intentar lograr consensos sólidos, sin dejar de lado nuestras pertenencias internas".



No obstante, adelantaron que, de no ser posible avanzar en la concreción de esos acuerdos, participarán con "una propuesta electoral propia" para seguir construyendo "un radicalismo fuerte y protagonista de la coalición Juntos por el Cambio que interprete a los entrerrianos que reclaman y merecen una provincia que supere la mediocridad y el estancamiento".