Moroni destacó que hubo una "caída muy baja del empleo" pese a la pandemia

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anticipó este sábado que dentro de las medidas que anunciará el Gobierno en los próximos días para hacer frente a la crisis por el coronavirus "no va a haber reformas laborales", mientras destacó que en la Argentina se dio una "caída muy baja del empleo" a diferencia de lo ocurrido en otros países.



"Desde entrada, el Presidente planteó que queríamos cuidar a la población y eso no era contradictorio con la economía. Lo que teníamos que hacer era preservar el empleo y las unidades productivas", enfatizó el funcionario en declaraciones radiales.



"Ayudó mucho el acuerdo entre la UIA y la CGT", remarcó el titular de la cartera laboral, quien aseguró además que las medidas oficiales "están preservando muy bien el mercado de trabajo".



Y añadió: "Lo que hemos logrado hasta la fecha es que cuando uno mira la caída del empleo, ha sido mucho más baja que en otros países. En los Estados Unidos, por ejemplo, se contrajo un 14 por ciento, en Australia, casi un 5%. Nosotros estamos en 2,6% o 2,7%. Es decir, una caída muy baja del empleo".



Analizó que esa merma "no es por los ceses" ya que "se contrajeron muchísimo con respecto al año pasado, un 60% menos".



El funcionario argumentó que ello se debe a que "no hay creación de empleo", lo cual consideró "razonable" porque la Argentina pasa por la "peor crisis económica que tenga la historia".



"La creación de empleo es cero y la renovación de contratos personales es cercana a cero también", apuntó.



"Tenemos que seguir con estos programas como el ATP y el IFE para seguir sosteniendo a la gente", subrayó y consideró que "el ATP ha demostrado ser una herramienta brillante", señaló Moroni.



"Hemos respetado la cuestión sectorial. Por ejemplo, turismo va a seguir teniendo asistencia hasta diciembre", destacó el funcionario nacional.



Con relación a las medidas que anunciará el Gobierno en los próximos días, puntualizó: "No va a haber reformas laborales".



"Siempre hemos sostenido que hay adecuaciones que hacer, pero esas adecuaciones tienen que surgir del instrumento más ágil que tiene nuestro derecho del trabajo que son los convenios colectivos", evaluó el ministro de Trabajo.



Además, manifestó que "hay cuestiones que siempre están en danza, como las contribuciones patronales".



Al ser consultado respecto del cierre de comercios por la crisis, el ministro afirmó que "la capacidad del Estado tiene un límite".



"No podemos modificar la realidad", argumentó, mientras apuntó: "Todo lo que sea recapacitación para otros puestos de trabajo, lo vamos a hacer, pero, lo que necesitamos para la generación de empleo primero es la recuperación de la actividad".