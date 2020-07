"El sector gastronómico necesita que los dejen trabajar", dijo Rodríguez Paulin

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulin, presidente del bloque PRO del Concejo Deliberante de Paraná, habló sobre el proyecto de ordenanza presentado por su par, la concejala Luisina Minni del Frente Creer, para que se permita a los locales gastronómicos colocar una plataforma urbana sobre la calle, como una extensión de la vereda, para brindarles mayor capacidad y liberar el paso peatonal.



"El proyecto del peronismo es interesante para la vuelta a la normalidad pero hoy está totalmente fuera de tiempo y contexto. No podemos seguir jugando con las cientos de familias paranaenses que dependen del sector gastronómico luego de cuatro meses de cuarentena ineficiente. Trabajando a medias no pueden pagar la luz, el gas, los impuestos y llevar plata a sus hogares. Necesitamos saber cuáles son los distintos escenarios que desde el Municipio se piensan y se manejan con respecto a la pandemia y por qué toman estas decisiones con sabor a poco", dijo.



Tras ello, entendió que "la alternativa real de hoy, en temporada invernal, con emprendedores gastronómicos al borde de la quiebra, es poder abrir sus negocios con los protocolos sanitarios correspondientes, los cuales fueron aprobados por los gobiernos provincial y municipal (ocupación reducida en el interior de los locales, distanciamiento entre mesas, correcta ventilación e higiene, etc) y no el tener que invertir, de sus bolsillos y en su peor momento económico, en la construcción de decks en la vía pública".



"Desde CAMBIEMOS propusimos transformar buena parte de la ciudad en un gran café a cielo abierto, habilitando las calles y plazas para que bares, cafés y restaurantes puedan extender gratuitamente - que no se les cobre la tasa por uso del espacio público- sus actividades hacia afuera de sus locales por lo que resta del año y, dado la crisis que se está viviendo, esta propuesta tiene que mantenerse para 2021", remarcó el edil.



Finalmente, expresó que "como desde el primer momento, seguimos a disposición del Municipio. Tenemos que trabajar junto al sector gastronómico en cómo restablecer la vida social en nuestra ciudad, con los cuidados necesarios para evitar contagios pero teniendo presente que la gente necesita trabajar para vivir. Desde el gobierno no pueden seguir imponiéndoles condiciones. Estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas de otra manera y acá estamos para ayudarlos".