Aglomeración de jubilados en bancos: Piden la indagatoria de Vanoli

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el ex titular de la ANSES Alejandro Vanoli sea citado a declaración indagatoria por incumplimiento de los deberes de funcionario público por considerar que provocó la aglomeración de jubilados en los bancos para ir a cobrar el haber jubilatorio en los primeros días de abril pasado, poniéndolos en riesgo de contagio frente al coronavirus.



El integrante del Ministerio Público lo reclamó en un escrito presentado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por considerar que el ex funcionario fue responsable de que el 3 de abril pasado unas 5 millones de personas se aglomeren en los bancos en busca del cobro, en plena pandemia de COVID-19.



Si bien inicialmente la diputada Mónica Frade había denunciado a Vanoli y al director del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, por ahora el pedido de citación sólo se remite al primero de ellos quien renunció tras ese episodio.



"Se desconocen cuáles fueron los motivos que llevaron a Alejandro Vanoli Long Biocca a anunciar mediante la página del organismo que dirigía, así como también por medio de su cuenta de Twitter, que las entidades financieras estarían abiertas al público desde el día 3 de abril del 2020 para el cobro de prestaciones de la Seguridad Social (incluyendo jubilaciones), poniendo así en peligro a muchos adultos mayores, de los cuales, incluso algunos, debieron ser atendidos en el lugar y/o trasladados a un hospital debido a la larga espera para ser atendidos (ver las constancias remitidas por el SAME)", remarcó el fiscal.



Para Marijuán, Vanoli contaba con información sobre la cantidad de gente que iba a concurrir a los bancos de manera presencial luego que los mismos estuvieran cerrados por varios días, y teniendo en cuenta que según números del INDEC el 70 por ciento de las percepciones se cobran en efectivo.



También consideró que sabía que sobre todo que en el universo de gente que fue a los bancos se encontraban muchos jubilados que son parte de los grupos de riesgo frente al contagio del coronavirus.



"Así, esta parte considera que -sin perjuicio de encontrarnos en una situación anormal para la totalidad de la población, ante la pandemia generada por la transmisión del virus denominado Covid19-, el entonces director de ANSES generó, con su accionar, que millones de personas (y muchas de éstas mayores y en grupos de riesgo) se movilicen de sus hogares, sin tomar las debidas precauciones para ello, ofreciendo posteriormente unas disculpas por su gestión", señaló.



Finalmente, Marijuán remarcó que Vanoli "siempre tuvo conocimiento de que la pandemia generada por el virus denominado Covid-19 era particularmente riesgoso para personas mayores de edad y que la aglomeración de personas era altamente favorable para su contagio masivo".