Reducirán el cargo fijo en factura de luz para el sector turístico entrerriano

Foto 1/2 Foto 2/2 La reunión virtual de Bahillo con la Mesa Empresaria del Turismo

El ministro de Producción, Juan José Bahillo mantuvo un encuentro con la Mesa Empresaria del Turismo. Abordaron una agenda de temas prioritarios para respaldar el desarrollo de la actividad turística de cara a la pospandemia. También participó el secretario del área, Gastón Irazusta.



Entre los temas abordados se destacan el pedido de reglamentación de la ley de emergencia turística; ayudas y créditos para el sector; beneficios en materia energética; la incorporación del turismo a la categoría de industria para que reciba las mismas políticas de estímulo; criterios respecto a la creación del ente mixto y la participación de la mesa en el plan de reactivación del turismo entrerriano.



"Creemos que la complejidad es tan grande que no va a haber una herramienta única. Tenemos que apelar a todos los medios que tengamos a mano para que, cuando vuelva la actividad, estemos preparados para conseguir una rápida recuperación", expresó Bahillo y adelantó que está próxima a publicarse la reglamentación a la Ley de emergencia turística.



En cuanto a los beneficios para el sector, el ministro hizo una pormenorizada explicación de las medidas adoptadas en el marco del Decreto N° 1128 que contempla el diferimiento hasta el 31 de diciembre de los impuestos inmobiliario, automotor, ingresos brutos y los aportes patronales a ley 4035.



En ese marco, Bahillo sostuvo que "estamos trabajando en otro decreto que estipula una reducción importante en el cargo fijo de la factura del suministro eléctrico". "Esto es un reclamo del sector, y tiene que ver con lo que se trabajó un año atrás, no con la actividad actual que es nula".



Asimismo, el titular de la cartera productiva mencionó que se avanza en la modificación de la Ley del Emprendedor Entrerriano para financiar proyectos nuevos y desarrollos innovadores. La idea es incorporar la actividad turística, modificar la edad de los posibles beneficiarios para ser sujetos de crédito, e incorporar la figura de la persona jurídica, ya que hasta el momento es sólo para personas físicas.



Por otra parte, se acordó durante el encuentro el fortalecimiento del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) para destinar parte de ese financiamiento a los prestadores turísticos, junto a los distintos sectores productivos. También se avanzará en el diálogo con Nación para contar con más herramientas de financiación.



Otro de los temas analizados fue la equiparación del turismo con la industria. En esa línea, el ministro Bahillo explicó "que las diferencias son la alícuota de ingresos brutos, el concepto y la manera de categorizar a los establecimientos relacionados con el turismo y el marco tarifario del suministro eléctrico. Esos temas se pueden evaluar, estudiar y analizar de acá a diciembre" y adelantó que "los vamos a poder mensurar, presupuestar y ver qué impacto financiero y económico tienen en función de mejorar la competitividad del sector".



"Me comprometo a trasladar y a trabajar el tema de la alícuota de ingresos brutos y ver un nuevo encuadre para sector para ver si podemos aliviar los costos que tiene en suministro eléctrico", reiteró el titular de la cartera productiva.



En cuanto a la creación del Ente Mixto, se habló sobre la necesidad de trabajar en conjunto y sobre las formas que va a ir tomando la representatividad. El deseo del Gobierno es que sea un interlocutor válido y aportar a la sinergia entre el sector público y los prestadores privado. El proyecto está en tratamiento en la Legislatura y está en estudio su forma de integración para obtener consenso en cuanto a su integración.



Por último, se analizaron las alternativas para el proceso de reactivación turística. Allí, los funcionarios manifestaron la voluntad de compartir e intercambiar con los distintos sectores y trabajando este plan y tomando insumos de muchos encuentros que se han llevado a cabo para trazar "una hoja de ruta".



Al concluir el encuentro, Bahillo celebró la reciente conformación de la Mesa Empresaria del Turismo y saludó que "constituyan este espacio porque es necesario tener interlocutores representativos de los distintos sectores, que tengan legitimidad y que conozcan de la problemática del sector. Es muy valioso construir una agenda de trabajo porque requiere definir prioridades para delinear las políticas".



La Mesa Empresaria del Turismo



La Mesa Empresaria del Turismo reúne y representa a diez sectores, todos con sus respectivas personerías jurídicas. La integran entidades de distintas localidades entrerrianas relacionadas con los rubros hoteleros, gastronómicos, agencias de viajes y de transporte. Entre sus propósitos se destaca "lograr buenas políticas públicas y la legislación que haga falta", según consta en su documento fundacional.