El Estado lleva aportados más de 10.000 millones a empresas y trabajadores

Política Provincia gestiona financiamiento ante Nación para obras de infraestructura

"En forma conjunta con el gobierno nacional se sostuvo una clara política de apoyo al capital de trabajo y al pago de sueldos de empresas de todos los tamaños y sectores, a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que incluye medidas para asistir a las personas y a las empresas afectadas por la crisis sanitaria", sostuvo el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo.El ATP en la provincia de Entre Ríos cubrió durante el mes de abril, a 44.586 empleados de 6.258 empresas, con un aporte de 917 millones de pesos. Durante el mes de mayo, fueron 34.618 empleados de 5.428 empresas y el aporte llegó a los 684 millones de pesos.En junio el ATP continuó en todo el país, alcanzando con las mismas condiciones de los meses anteriores a las actividades críticas como turismo y entretenimiento, y reduciendo el monto a financiar a un salario mínimo vital y móvil al resto de las actividades, en virtud de encontrarse nuestra provincia, como la mayor parte del país, en el marco del Distanciamiento social y obligatorio y no del Aislamiento social, preventivo y obligatorio.Además, esta semana se anunció la continuidad del beneficio del ATP, en su cuarta etapa, para los salarios del mes de julio y la agenda de pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se pagará por tercera vez.Así, el Estado Nacional pagará parte de los salarios del sector privado, tomando los dos meses previos, asistió a 310 mil empresas, el 60 por ciento del total del país, y a 2,8 millones de asalariados. El 93,4% de las empresas que forman parte del mismo, tienen hasta 25 empleados, y generan el 39,6% del total de empleo registrado en Argentina.El ministro resaltó además que el gobernador Gustavo Bordet gestionó la adhesión al programa Pymes Plus, que es una nueva línea de financiamiento que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y que en la provincia, beneficiará a más de 3.800 micro, pequeñas y medianas empresas.Con estos créditos a tasa cero, dirigidos a monotributistas y autónomos, a principios de julio ya habían resultado beneficiarios 16.224 entrerrianos y entrerrianas, por un monto de 1.925 millones de pesos.Cabe destacar que dicho programa, que otorga hasta 150.000 pesos y que debe tramitarse mediante la web de AFIP, se encuentra disponible hasta el 31 de julio inclusive.También se otorgaron créditos por 5.899 millones de pesos, a tasa 24% para las empresas de la provincia.Bahillo mencionó que "hay sectores que han podido seguir trabajando con normalidad, bajo protocolos sanitarios, pero hay otro porcentaje importante, que se ha resentido sensiblemente y por lo tanto se ha dispuesto una serie de medidas fiscales, para acompañar a estos sectores".La norma difiere hasta el 31 de diciembre los vencimientos de la mayoría de los tributos provinciales a actividades del ámbito de los deportes y esparcimiento (Salones de Fiestas; Clubes; Polideportivos, Canchas, Piletas de Natación y Salas de entrenamiento; Gimnasios; Enseñanza Deportiva); culturales (Museos, Cines; Teatro, Espectáculos, Recitales; Museos; Enseñanza artística; entre otras).También las vinculadas al turismo (Hoteles y Cabañas; Hosterías, Campings; y Agencias), además de bares y restaurantes, y servicios de catering. El decreto incluye también el transporte de pasajeros, Interurbano; Ferroviario, Escolar; y Turístico.El decreto alcanza a estas actividades que no han podido trabajar o no han podido reiniciar su trabajo y comprende prácticamente la totalidad de los impuestos que recauda ATER. "Estamos hablando de impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto a los ingresos brutos y la ley 4035, es el diferimiento de los vencimientos de todo el segundo semestre del año", afirmó el titular de la cartera productiva.En ese sentido, indicó que la medida "viene a complementar de alguna manera la ley de emergencia de Turismo que también aprobó la Legislatura hace poco tiempo" y precisó que este esfuerzo fiscal ronda los 50 millones de pesos aproximadamente, es la forma desde el sector público, desde el gobierno, desde el Estado de poder acompañar a estos sectores que realmente están perjudicados".En otro orden, indicó que "también estamos analizando, a pedido del gobernador y en forma conjunta con el Ministerio de Producción, una disminución en el costo que representa la contratación del costo fijo que tiene la tarifa eléctrica, también seguramente va a ser una medida que la vamos a anunciar en el corto plazo, también para estos sectores que tienen contratada la energía y que hoy no la están consumiendo porque no tienen actividad".