Pichetto asumió como miembro de la Auditoría General de la Nación

El ex jefe del bloque de senadores del peronismo y actual dirigente de Juntos por el Cambio fue designado el mes pasado por la principal bancada opositora de la Cámara de Diputados como representante en el colegio de auditores del organismo.



A diferencia de las juras de otros auditores que representan al Congreso, en este caso el breve acto no se llevó a cabo en el marco de una sesión en el recinto, sino en el Salón de Honor de la Cámara baja.



Pichetto asumió en lugar de Jesús Rodríguez, representante de la oposición por el radicalismo que en marzo pasado fue nombrado presidente de la AGN, cargo que siempre corresponde al principal bloque opositor del Congreso.



El ascenso de Rodríguez dejó vacante un lugar en el cuerpo de auditores para Juntos por el Cambio, que fue reclamado por el PRO para el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri.



Pichetto no pudo estar en la última reunión de la AGN, la semana pasada, porque a pesar de que su designación ya había sido aceptada por Massa, faltaba el trámite de la jura para la asunción formal.



En los últimos días, la AGN discutió sobre la posibilidad de hacer una auditoría en tiempo real sobre los gastos del Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, medida sugerida por Rodríguez y por el auditor Alejandro Nieva.



Sin embargo, la mayoría oficialista que se da en el cuerpo de auditores, encabezada por el histórico representante del peronismo Javier Fernández, se opuso con el argumento de que las auditorías siempre se hacen sobre la gestión pasada.