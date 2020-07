El gobierno define con universidades protocolos para el cursado presencial

Luego de la reunión virtual, que se estableció desde la Vicegobernación, encabezada por el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobenadora Laura Stratta, la titular del Senado explicó: "Estuvimos con los rectores y decanos de universidades de Entre Ríos para hablar de la modalidad de educación a distancia, cómo ha sido en el ámbito universitario y también algunas debilidades que tienen en este contexto que tiene que ver con algunos exámenes que son presenciales y con algunas actividades en el marco de las carreras que necesitan de la presencialidad.



Por eso abordamos este tema en conjunto y vamos a tratar estos temas con el COES y con el equipo del gobierno provincial. Lo que ha planteado el gobernador es tener listos los protocolos y, si la situación epidemiológica lo permite, vamos a ir aplicándolos en el ámbito universitario como así también en el último año del secundario y del primario en el caso del Consejo General de Educación", explicó Stratta.



Dijo que se hizo hincapié en la necesidad de tener listos los protocolos, advertir cuáles son las necesidades que tiene el ámbito universitario que obviamente se apropió de los nuevos dispositivos que nos permiten la tecnología pero hay ciertas cuestiones que todavía no pueden resolverse y que necesitan que podamos abordarlas de manera conjunta, articulada, pensando también en las necesidades de las instituciones educativas y de los estudiantes.



Participaron en el contacto los rectores de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Héctor César Sauret; de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; de la Universidad Adventista del Plata, Oscar Ramos; y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler; además de los decanos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Alejandro Carrere; y de la Universidad Católica Argentina, Martín Acevedo Miño.



A su turno, Acevedo Miño destacó la oportunidad de contar con este espacio para intercambiar ideas de lo que está pasando en la educación universitaria, y apuntó: "Lo que se planteó en un inicio como un gran desafío, que fue pasar a la virtualidad y tratar de trasladar a esta nueva modalidad todas nuestras actividades, ahora necesita de un plan para ver cómo seguimos, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para continuar con nuestra actividad. De eso se trató la reunión, que fue muy fructífera y donde cada uno de los integrantes de la mesa pudimos poner al tanto al gobernador y a la vicegobernadora de cuáles han sido las particularidades de este tiempo que nos tocó atravesar y ver cómo seguimos".



En tanto, Sabella expresó: "La universidad argentina ha podido dar respuestas en este contexto a las diferentes actividades y demandas propias de la comunidad universitaria. Y en ese marco tenemos que festejar especialmente que, manteniendo determinados protocolos y características, son muchos los estudiantes universitarios que, pese al estado de aislamiento, han podido dar sus exámenes y graduarse en la carrera elegida que con tanto sacrificio han realizado".



Y agregó: "Hay muchos recibidos y eso es que es una muestra cabal de que el sistema universitario ha seguido trabajando y que lo ha hecho fundamentalmente cuidando la salud de todos y todas, no perdiendo la calidad educativa y fundamentalmente respetando el derecho de los estudiantes a poder seguir estudiando y el derecho de los trabajadores a hacerlo en un marco de seguridad sanitaria".



Consultado sobre si en algunos casos se dificulta no poder hacer la clase presencial, Sabella expresó: "La universidad es tan diversa y tan amplia que indudablemente hay disciplinas, carreras o asignaturas dentro de las mismas carreras que ofrecen mayores dificultades para poderse llevar adelante de manera virtual. Y ese es uno de los temas que nos ha convocado hoy y que es intentar dar respuesta a esas situaciones particulares, especiales, que requieren de actividades presenciales. Así que celebramos la reunión mantenida y agradecemos al gobernador y a la vicegobernadora el espacio de escucha y el compromiso de llevar adelante estas soluciones que estamos esperando", completó el rector.