Proponen eliminar los feriados que quedan y convertirlos en días no laborables

Al calendario le quedan seis feriados, y la iniciativa propone que cinco de ellos sean considerados días no laborables para ayudar a los empleadores a morigerar el impacto económico en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.



El objetivo es que el empleador decida si esos días se trabajan o no, y si decide que se trabaje normalmente, que no esté obligado a pagar un adicional a sus empleados.



Sacando el feriado de Navidad, que no es afectado por la normativa propuesta, de los cinco feriados que le quedan al 2020, tres son de carácter trasladable, uno inamovible, y el restante destinado a la promoción de la actividad turística.



Las fechas que se pretende modificar son el lunes 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural; el lunes 23 de noviembre, trasladable del 20 por el Día de la Soberanía Nacional; y el fin de semana largo con fines turísticos del lunes 7 y martes 8 de diciembre con motivo del homenaje a la Inmaculada Concepción de María.



Además, la iniciativa impulsaba por Patiño prevé la suspensión de la facultad del Poder Ejecutivo para declarar días feriados no laborables y derogar el decreto 717/2019 sancionado el 17 de diciembre del año pasado que establece como día feriado con fines turísticos los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre de 2020.



"Es importante destacar que dada la abrupta caída de la actividad económica en todos los sectores, resulta conveniente aprovechar el calendario para dinamizar la economía, sobre todo teniendo en cuenta que, debido al aislamiento preventivo y obligatorio, la actividad turística que originariamente se buscaba promover se encuentra restringida", explicó el diputado macrista en los fundamentos del proyecto.



"Diversas estimaciones indican que cada día laboral equivale al 0,38% del PIB y, por otra parte, el costo laboral en días feriados, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, se incrementa sustancialmente para aquellos que presten servicios en estos días. Dinamizar nuestra economía en este contexto resulta indispensable para paliar las consecuencias de la crisis económica que nos deja la pandemia", agregó.