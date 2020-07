Diputada entrerriana con covid-19: "El contagio fue en Buenos Aires"

Ayelén Acosta, la diputada provincial electa por Cambiemos, dio positivo al test de covid-19. Tanto ella como su marido están contagiados, pero por el momento su hija no presenta síntomas.



En diálogo con el programa Quien Dice Qué, expresó que "el contagio no fue en Entre Ríos, sino en Buenos Aires, donde estoy residiendo temporalmente. Mi marido es de acá. Como en la Cámara de Diputados estamos teniendo las reuniones por zoom y no manteníamos reuniones presenciales, decidí pasar la cuarentena acá, por una cuestión de responsabilidad. La pandemia me encontró en Buenos Aires también".



"Mi marido trabaja y tiene sus negocios esenciales desde la gastronomía y artículos de limpieza. No sabemos de dónde nos contagiamos. El miércoles él arrancó con fiebre. Yo no tuve síntomas al principio, sí luego la pérdida de olfato, gusto y dolores de cabeza. El sábado nos hicimos el hisopado", dijo.



En ese sentido, manifestó que "tengo una beba de 9 meses y he tratado de cumplir a rajatabla la cuarentena porque al ser tan chiquita es considerada de riesgo. La realidad es que cumplimos como corresponde, pero quizás por ir al supermercado o no sabemos de dónde nos contagiamos".



"Mi marido trabaja con el papá, que también dio positivo. No sabemos si fue por él o no porque fue casi al mismo tiempo. No lo sabemos. Como la bebé no tiene síntomas nos dijeron que no era necesario que pase por el hisopado, que es una situación invasiva para ella. Si llegara a tener síntomas tiene que ser internada", aseguró.



"Hoy tuve dolores de cabeza fuertes y mucho dolor de garganta, como así también cansancio. Dentro de todo somos jóvenes y sanos y la llevamos bastante bien. Mi marido ha tenido fiebre. Aconsejo a la gente que se cuide, que se guarde", dijo.



Tras pasar el aislamiento, "pienso quedarme acá si continuamos con las sesiones virtuales. Es una cuestión de responsabilidad, para no estar yendo y viniendo de un lugar de foco del contagio". Elonce.com