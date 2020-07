Iosper gestiona un mecanismo alternativo de atención en Concordia

Institucionales Afiliados de IOSPER ya deben pagar las prestaciones en sanatorios de Concordia

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), informó a sus afiliados de Concordia que, por la situación planteada con los prestadores sanatoriales de esa localidad, funciona y gestiona un mecanismo alternativo de atención tendente a satisfacer la demanda de sus beneficiarios en tiempo y forma, mientras avanza en la normalización de la situación.Así, el organismo destacó que mientras trabaja en una solución definitiva, abocándose al tema, resuelve la situación derivando a sus afiliados a los centros asistenciales más próximos.Aunque desde la Cámara se anunció que el corte de las prestaciones a afiliados de Iosper y se argumentó que no se les cobrará como pacientes 'particulares', el Instituto aclaró que no pagará ningún reintegro a quienes accedan a esa modalidad, porque no puede realizar el contralor imprescindible. "Estamos abocados a avanzar en acciones tendientes a la normalización de la situación", se informó.